【請世界吃桌】製作人賈永婕爭取主持跨國辦桌實境秀 隋棠爭取做主廚

「2025三立集團內容創新發布會」，台北101董事長賈永婕跨界製作人，推出跨國辦桌實境節目「請世界吃桌」，被節目的未來性打動了凡心，賈永婕不忘幽默說，101不知道做到什麼時候，請保留一個主持人的位置給她。

製作人賈永婕邀藝人隋棠、陳隨意、美食網紅千千等人主持。希望把最具人情味的台灣辦桌文化帶上世界舞台，預計明年1月開拍。隋棠則提到，從小就對辦桌文化有感情，同時想爭取主廚職位。

賈永婕和隋棠、陳隨意、千千11月3日出席「2025三立集團內容創新發布會」，賈永婕這次跨界擔任節目製作人，推出「請世界吃桌」，節目未來會到美國紐約、澳洲雪梨、日本熊本城、台灣錄製，希望把最具人情味的台灣辦桌文化帶上世界舞台，預計明年1月開拍。

賈永婕找隋棠、陳隨意、藍正龍、浩子、千千齊聚主持「請世界吃桌」，她透露，節目製作成本難以估計，自己是無償擔任製作人，還親自奔走拉贊助，「希望企業能和台灣美食結合，一起讓世界看到台灣。」

隋棠表示，「能把文化推廣出去很棒，我從小對辦桌文化就有感情。小時候長輩生日都會辦桌，長大後這樣的場合變少了。」她笑說，自己一直想爭取下廚，但大家好像不太信任她的廚藝。賈永婕打趣說：「美女通常廚藝都不好。」隋棠幽默回應，希望藉節目好好練廚藝。

台語歌手陳隨意分享，自己是辦桌廚師出身，「因為小時候家裡窮，當廚師可以先試吃，這樣做到現在30幾年。」他透露團膳現在不好做，錢賺不多因此當歌手賺錢，但這次在節目裡能重拾鍋鏟讓他很開心，「我們5個人不只要幫忙煮菜，還要表演給台下吃辦桌的人看，我負責唱沒問題。」

美食網紅千千這次正式踏入綜藝節目，她笑說，製作組頭痛於該把她放在哪個職位。不過千千仍積極準備，還特地學日文，希望在海外能更融入外國文化與嘉賓互動。陳隨意在旁稱讚千千「吃功了得」，並笑說：「我們這組不會有廚餘問題。」