《請世界吃桌》開紅盤爆內幕！陳隨意頂撞大廚 曝藍正龍「強槓」私下面
【緯來新聞網】由三立電視攜手緯來電視及華視共同出品的實境節目《請世界吃桌》播出首集，收視開出紅盤，主持人之一的「總舖師歌手」陳隨意接受媒體訪問，透露自己家裡其實沒有第四台，首播當晚還特地叫經紀人用手機視訊讓他「跨海」看了兩個小時，甚至當起免費的即時解說員。回憶起拍攝過程，陳隨意笑說第一集因為怕冷場，把畢生會的冷笑話全拿出來講，結果因為節目剪接得非常緊湊，拍了三、四天的內容很多都被剪掉，連他的冷笑話也無一幸免。他自曝錄影時正值12月的寒冬，他在現場講冷笑話講到讓搭檔隋棠與藍正龍都直呼受不了。
「總舖師歌手」陳隨意為宣傳新節目《請世界吃桌》接受媒體訪問，笑說自己怕冷場，把畢生會的冷笑話全拿出來講。（圖／記者陳明中攝）
陳隨意也爆料，在開錄前五位主持人群曾被分開「面試」了兩次，製作團隊原本非常擔心這五位背景不同的主持人會產生衝突吵架，沒想到最後反而是主持群與傳統辦桌的老師傅差點爆發衝突。陳隨意坦言，不只是他自己，連藍正龍也跟師傅有過摩擦，他含蓄地解釋：「老師傅比較堅持，也比較固執。」他承認當時因為錄影時間緊迫、心裡一急，說話口氣便大聲了起來，甚至當場被工作人員拉離現場提醒：「對師父講話有點……你不應該這樣子這麼大聲。」隨後導演也將他拉出去講了同樣的話。
陳隨意大方爆料錄影期間與傳統辦桌師傅的衝突內幕，並坦言事後有親自向師傅道歉。（圖／記者陳明中攝）
這場不經意的言詞衝突讓陳隨意一直放在心裡，他強調自己當下只是想趕快確定好流程，絕對沒有壞心。私底下他特別去找師傅誠懇道歉，解釋是因為趕時間口氣才比較大，當時師傅雖然大器回應「我沒怎樣啊！」但沒想到師傅收到道歉後竟然整晚沒睡，隔天甚至反過來向陳隨意道歉，讓這場爭執圓滿落幕。
實境節目《請世界吃桌》播出首集收視開紅盤，陳隨意加碼爆料傳統大廚「阿燦師」脾氣火爆，在廚房裡要求完美，連隨行出國的專業廚師都難逃波及。（圖／娛樂中心）
不過回到廚房戰場，主持群內部的意見交流依舊火花四射。由於陳隨意是主廚，回台灣後大家通常會以他的意見為主，但他特別點名藍正龍是個「比較有自己想法」的人。他回憶當時團隊遠赴雪梨辦桌，調味料和食材比例都是按照傳奇總舖師阿南師寫好的口味準備，沒想到在雪梨試菜的環節中，藍正龍一直堅持肉絲放得太多了。陳隨意認為這是阿南師的經典手路菜，應該要照比例走，笑說當下原本想「敷衍他一下」只拿走兩、三根肉絲應付，但藍正龍依然覺得不夠，最後竟然動手去掉了足足三分之二的肉絲，讓陳隨意最終無奈選擇妥協。
實境節目《請世界吃桌》火藥味十足，藍正龍被陳隨意點名在雪梨試菜時「極有想法」，甚至為了肉絲比例問題，當場與主廚陳隨意意見相左。（圖／娛樂中心）
此外，陳隨意還加碼爆料節目中的「阿燦師」脾氣極為火爆，在現場幾乎「兩句就夾帶一句髒話」，從主持人到工作人員每個人都被他痛罵過。陳隨意連忙幫忙緩頰，表示阿燦師非常传统，在廚房裡「一點不一樣都不行」。火爆的脾氣甚至連跟著一起到紐約的兩位廚師也難逃波及，三個專業廚師在廚房內頻頻吵架，且吵得非常兇，實境節目的真實火藥味可見一斑。
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