《請世界吃桌》飛往雪梨辦桌！隋棠、藍正龍搭檔陳隨意讓世界看見台灣

三立電視攜手緯來電視及華視共同出品的《請世界吃桌》是台灣首檔跨國辦桌實境節目，節目以台灣最具特色的「辦桌文化」為核心、讓台灣菜走向國際舞台，跳脫傳統美食與旅遊節目的框架，以「味覺外交」為創新的概念，透過台灣最具人情味的「辦桌」，展開一場跨越語言、國界與文化的國際對話。

《請世界吃桌》製作費高達新台幣8000萬，以高規格製作，兼具娛樂與文化深度。由擁有44年實境節目製作經驗的資深製作人崔長華領軍，過去曾打造《繞著地球跑》、《老少女奇遇記2》等家喻戶曉的話題作品，此次跨亞洲、美洲、大洋洲三地拍攝，挑戰高規格製作與文化深度兼具的全新實境型態。集結隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber千千超強陣容，組成「辦桌台灣隊」，拍攝行程橫跨半個地球，前進澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場、台北101等四大世界級地標，挑戰在國際地標前「辦桌」。

節目18日晚間正式啟程前往澳洲雪梨拍攝，將近50人的陣容展開首站海外任務。《請世界吃桌》不只是在異地端出美食，更希望透過辦桌，讓世界理解台灣的「好客精神」，把原本屬於地方、屬於巷口、屬於人情往來的文化，轉化為世界共通的語言。節目中，台灣主持群將攜手台灣頂級總舖師團隊，分別以「尾牙、廟會、婚宴、春酒」四種最具代表性的辦桌形式，完整呈現台灣飲食文化背後的情感脈絡與社會意義。首站雪梨更邀請到重量級總舖師「阿男師」加入，讓正統台灣辦桌手藝，在世界地標原汁原味呈現。

《請世界吃桌》參與藝人不只是主持人，更肩負起「文化外交大使」的重要角色。透過他們的參與、詮釋與互動，節目希望讓台灣文化以最真實、最有溫度的方式被世界看見、被世界記住。節目中最令人驚喜的組合，莫過於暌違10多年再度合作的隋棠與藍正龍，竟在實境節目中重逢。隋棠笑說，得知藍正龍會接下實境節目時相當訝異，「實境節目感覺要比較活潑一點，而他最有名的就是『酷』，所以很期待他的表現。」

藍正龍則透露，自己去年報考中餐證照「不小心考過了」，心裡一直有個小小心願，希望既然學了，就能跟著師傅實際學習，沒想到因緣際會被製作人找上，「看到合作名單時覺得很妙，也覺得這個主題真的很好玩。」他也笑說，第一次試拍就忙了大半天，看照片時發現每個人都一臉憔悴，「跟拍戲真的很不一樣。」浩子則分享，這次被邀請加入節目，果然被分配到負責「外場」工作，與隋棠搭檔一起接待賓客，兩人還笑稱是「顏值擔當組」，他開玩笑說：「如果是叫我跟陳隨意一起，我可能就要生氣了！」為了順利出國拍攝，浩子還特地到隋棠家，請她老公進行一對一英語特訓，不只努力練廚藝也要練英文，接待外國嘉賓。

對陳隨意而言，「辦桌」可說是他的老本行。他坦言自己唱歌唱了十幾年，反而離廚房越來越遠，常被朋友笑說是「被歌唱耽誤的總鋪師」。這次能透過節目重拾童年對料理的熱情，還能把台灣辦桌文化帶到國外舞台，讓他格外感動。節目中，藍正龍、陳隨意與美食YouTuber千千主要負責「內場」，浩子則笑說，如果外面沒吃完，「最後一定全部交給大胃王千千處理。」千千也笑回，自己內外場都得顧，到時再看如何分工。

這趟海外拍攝的「總召」由隋棠擔任，她表示，自己必須熟悉整個辦桌流程、菜色內容，還要負責向外國賓客介紹辦桌背後的文化與精神。至於最擔心的狀況，浩子笑說是怕記不清楚每位貴賓的身分與頭銜；藍正龍則坦言，自己最擔心的是配料與上菜節奏，「上菜時間一延誤就全亂，之前跟陳隨意實習時，遇過一次接上百桌，真的像在打仗，魚一出鍋就得立刻淋醬，根本顧不得燙不燙。」

