《請世界吃桌》驚見日駐台代表身影 他獻「初體驗」真實反應曝

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娛樂中心／蔡佩伶報導

跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千主持，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，首播便開出紅盤，其中，日本台灣交流協會代表片山和之受邀參與拍攝，獻出綜藝節目初體驗，真實反應曝光了。

根據粉專「日本台灣交流協會」指出，代表片山和之接受《請世界吃桌》節目邀約，除了是他首次完整參與節目錄影，也是他第一次在台灣吃辦桌，從曝光的畫面可以看到，片山和之當天穿著一套西裝搭配蝴蝶領結，展現親切的一面，至於拍攝當下的心情，片山和之則坦言有些緊張，消息曝光之後，也讓大家期待代表的登場。

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其實，《請世界吃桌》拍攝行程橫跨半個地球，包括澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場、台北101等四大世界級地標，以台灣特有「辦桌文化」為核心，讓台灣菜走向國際舞台。

片山和之接受《請世界吃桌》節目邀約。（圖／翻攝自日本台灣交流協會臉書）

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