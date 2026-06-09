「請你吃大餐」她高雄到新竹赴約好失望 一票人喊：千萬不要暈

遠距離曖昧能否變成戀愛，見面相處相當重要，有一名女網友分享她和曖昧3個月的對象聊天時，對方表示如果她來新竹找自己就會請她吃大餐，而她果真搭乘高鐵赴約，結果沒想到對方不但集合遲到，到了餐廳結帳時還要求女方幫忙出1000元，讓她懷疑是不是自己太在意這段關係，貼文引發網友熱烈迴響，不少人撻伐男方的作為，也要原PO看清對方，別再暈船。

一名女網友在Dcard分享，和曖昧對象相處3個月，期間幾乎每天聊天，一次聊天時，對方告訴她，「下次你來新竹，我請你吃大餐」，她信以為真，約好了5月20日那天，提前搶好高鐵票，期待赴約。沒想到抵達新竹後，聯絡對方時，對方連家門都還沒離開，她卻還擔心對方會覺得天氣炎熱而去買了飲料，也不時注意妝容，等到用餐時刻，對方看到3280元的帳單時，突然對她說，「妳出1000就好」，讓她反應不過來。

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原PO表示，不是討厭AA制，而是沒有事先講清楚，也覺得把這頓飯局看得如此重要，前一天晚上搶高鐵票，在車站打理自己等等，時間成本和交通成本似乎都沒被對方放在心上。

貼文曝光後引發網友討論，不少人要原PO看清男方的作為，盡早擺脫不適合的對象，「至少妳只花了三個月，見一次面直接看清真面目，他就是亂開支票、畫大餅把你騙來，自己承諾的事還可以忘記，見面遲到還態度無所謂，他根本沒那麼期待見妳，你們繼續發展下去甚至交往，這些問題只會繼續上演，可以放生了，千萬不要暈」、「我會告訴對方自己的感覺，然後聽一大堆對方藉口，最後果斷放生。遲到、說大話、遠距離。拜託，男人這個世界上還少嗎？」。

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