請假去協商！綠嗆周萬來避答助理費除罪化 韓國瑜：誤會，沒刻意閃躲

記者詹宜庭／台北報導

民進黨團質疑是韓國瑜刻意讓周萬來逃避備詢。（圖／翻攝自國會頻道）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法引發爭議，立法院司法法制委員會今（11日）邀請法務部等就相關議題專報，但同時間，立法院長韓國瑜召集各黨團朝野協商，以致立法院秘書長周萬來必須向司法法制委員會請假，民進黨團是韓國瑜刻意讓周萬來逃避備詢。對此，韓國瑜表示，絕對沒有任何刻意閃躲委員會報告，一點都沒有，沒有任何陰謀或其他不當聯想，千萬不要誤會。

鍾佳濱首先表示，昨天打給韓國瑜詢問為什麼9時協商，但他不接電話，協商題目包括《公務人員退休資遣撫卹法》、「青年發展基本法草案」，前者是教文委員會要跟司法法制委員會開聯席會處理，後者是教文委員會主審，但這兩委員的召委必須主持會議，質疑韓此舉是故意讓委員會委員無法參與，「過去什麼時候會在早上9時協商？秘書長有沒有提醒你，協商主題有相關委員會排議程？明顯造成委員無法審查，還要兼顧黨團協商，為什麼昨天不接電話？」要求韓國瑜與周萬來解釋。

廣告 廣告

周萬來表示，協商從來不是由秘書長安排，黨團協商秘書長是不參與的，從第4屆開始，黨團協商是由院長、議事處管控議程。從《立法院職權行使法》第68、69條，黨團幹部才參加黨團協商，後來慢慢要求相關委員來。

韓國瑜也解釋，絕對沒有任何刻意閃躲委員會報告，一點都沒有，這點一定要跟大家報告。今早開會是因為題目非常多，沒有任何陰謀或其他不當聯想，千萬不要誤會，「我們長期開朝野協商，希望基本信任一定要有，絕對沒有逃避的問題」。

更多三立新聞網報導

恐成空包彈！韓國瑜喊捍衛國會助理工作權 吳思瑤曝立院資料「露餡了」

上任首次黨團協商！李洋塞車遲到 韓國瑜笑喊：奧運金牌動作這麼慢？

吳靜怡：鄭麗文是不是被架空？藍營金主居然可以直接介入黨團運作？

挨轟「周不來」！黨團協商撞期助理費報告綠批落跑 周萬來回答了

