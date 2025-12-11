請假新制！全勤獎金算工資「病假也不扣」明年元旦上路

勞動部近期預告將大幅修正《勞工請假規則》。（示意圖／翻攝自pexels）





台灣上班族只要一想到要請假，心頭就會浮現一股「請假焦慮」，深怕因此被主管記點、影響考績，甚至讓全勤獎金瞬間泡湯，這種「想請假卻不敢請」的職場文化有望成為歷史名詞了！勞動部近期預告將大幅修正《勞工請假規則》，將全面改寫病假保障、事假彈性，以及長期受到詬病的全勤獎金制度。勞動部表示，請假新制預計在明（115）年1月1日正式施行。

這次修法源於社會對多起「不敢請病假」導致延誤就醫事件的反思，尤其長榮空服員抱病離世事件，更成為社會反思的觸發點。勞動部長洪申翰直言，生病時安心休養是勞工的權利，不該變成影響薪資的「隱形懲罰」。

新制中最重要的關鍵，就是強化病假期間的保障。未來只要一年內病假未達10天，雇主不得以任何方式懲處勞工，包含調整班表、在績效上記不良項、或以此作為調薪的負面依據。

更重要的是，若勞工覺得自己因請病假遭受不公平待遇，舉證責任將由雇主負責。一旦雇主違規，最高可面臨百萬元罰鍰。這代表「病假安心權」已從道德呼籲，提升到具有法律強度的硬保障。

對於長期受到勞工抱怨的全勤獎金制度，這次也迎來根本修正。由於全勤獎金屬於工資的一部分，新制規定，不能因為病假或照護相關的請假而整筆扣除全勤獎金。

未來，全勤獎金僅能依比例扣發。病假最多只會削減1/30的全勤獎金，連當月未滿的請假也不能再「全扣」。同時，考核制度也不得再以請假天數作為唯一或主要的負面指標，避免「請一天病假就影響整年績效」的不合理現象。

除了病假與全勤獎金，新制也讓事假制度更貼近現代生活節奏。未來事假可採「小時計算」，讓勞工陪家人看病或處理短暫家庭狀況時，不再需要耗掉整天假。

在高齡化社會需求日增的背景下，勞動部也將「照顧家庭成員」正式納入事假理由。搭配家庭照顧假制度，只要依法提出需求，雇主不得扣全勤獎金，也不得因請照護假而加諸不利評價。

勞動部表示，這些新規上路後，病假與照護相關的事假，將加入特休、公假、生理假等假別之列，正式成為不會影響全勤獎金與薪資的請假種類。新制預計在明年1月1日正式施行。

