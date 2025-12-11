請假新制2026元旦上路！ 這些情況「不能扣全勤」

勞工請假新制2026元旦上路。（示意圖／翻攝自unsplash）

長榮航空空服員抱病執勤逝世後，被查出公司將病假與績效、排班緊密連結，形成勞工有「不敢請病假」情形。為此，勞動部修訂勞工請假規則並於近日正式預告，共有3大重點，預計2026年1月1日上路。

勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的為為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病，假日數依比例扣發。

第一、第7條新增「親屬照顧事假採小時計」

勞工因有事故必須親自處理，得請事假，1年內請假天數合計仍為14天，事假期間不給工資。但若是為親自照顧家庭成員而請事假，例如保母臨時請假要照顧小孩等，勞工得擇定以「小時」為請假單位。

第二、第9條「不得扣發全勤獎金」擴大範圍

現制為勞工請婚假、喪假、公傷病假、公假，以及因妊娠未滿3個月流產未請產假而請的普通傷病假，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金。未來新規除上述假別外，增加「勞工因家庭成員必須親自照顧」而請事假，雇主不得影響其全勤獎金。

廣告 廣告

此外，「勞工請普通傷病假」時，扣發全勤獎金應按請普通傷病假日數依比例計算，但若優於法令約定，依其約定。例如員工月薪3萬3000元，其中3000元為全勤獎金，當月請病假1天，依3000元除以30日計算，扣發全勤獎金不得超過100元。

第三、新增第9-1條「病假未超過10天不得有處分」

勞工1年內請普通傷病假日數未超過10日者，雇主不得予不利處分。例如解僱、降調、減薪，契約或習慣上應有權益如排班權、優惠機票等都算在其中。

勞工若因此遭受不利處分，雇主要負舉證責任，證明該不利處分與其請普通傷病假行為無關。勞工1年請普通傷病假日超過10天以上，雇主為其考核時，仍應以工作能力、工作態度及實際績效等綜合考量，不得僅以請病假日數作為考量因素。

（圖／勞動部）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

趁女友熟睡塞藥逼流產！醫師涉用藥強迫墮胎 還辯稱「她同意」

38週孕婦掃樓梯？婆婆下指令 丈夫一句話全網炸鍋

剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩