請假會焦慮「怕事情沒人做」！ 他累到離職才想通：公司沒我不會倒
工作有責任感雖是好事，但若因此過度焦慮也不好。有網友表示自己之前習慣把工作往身上攬，請假前還焦慮「怕事情沒人做」，認真態度反引來同事抱怨，最終身心俱疲而離職。
該名網友在論壇Dcard上發文抒發自己離職後的感觸。表示自己再前公司任職10年，之前總以為「事情我不做就沒人做」，不自覺地把大大小小的工作全往自己身上攬，導致手頭工作越來越多，但同事對此非但不感謝，反而還抱怨她這樣做「把標準拉太高、害部門工作量變大」，也會把工作責任往她身上推。而她自己也陷入「扛太多事」的困境，甚至要請假前都會感到焦慮，擔憂「怕事情沒人做」。
▼原PO表示自己在上一份工作時，因為責任感太強，導致手頭工作越來越多，就連需要請假前都會感到焦慮。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）
到後來實在身心俱疲，離職收場。然而直到自己離職後，才發現到職場上「沒有誰是不可或缺」的，也才發現世界比想像中多元，體悟到只要做好自己份內的工作，就已經創造了該有的勞動價值。如今的自己開始學習重新探索工作與生活的平衡，希望找到真正讓自己開心的步調。
▼原PO累到離職後才發現，職場上「沒有誰不可或缺」，沒有必要因過度的責任感引發焦慮，也希望未來能找到讓自己生活平衡的工作步調。（示意圖，非新聞當事人／Pexels）
此貼文吸引許多網友留言，對於原PO的遭遇和體悟，不少網友都心有戚戚焉：「公司沒有你不會倒，真的不用覺得自己很重要」、「很多時候都只是過客，職場上別太在意他人評價，就不會覺得自己得多重要，另外不討好也不過度付出，避免自我感動不對等時產生內耗」、「好有感觸，我也是跟你一樣，只是年（份）資沒有這麼長，很多事情都往自己身上攬，公司沒有我們真的不會倒」。
