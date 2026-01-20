請假考學測！女團成員卻被抓包「上海出道」 遭粉絲集體砲轟

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星翁曼綾是女團「AKB48 Team TP」成員之一，外表清秀的她受到粉絲喜愛，但自從2024年翁曼綾宣布因學業問題要先暫停活動，社群就鮮少更新，且考完學測後也都沒有回歸團體，近況惹來許多網友議論。

根據《CTWANT》報導，翁曼綾曾表示跟家人、公司討論後，會先以學業為重，準備暫停活動考學測，不過當時她承諾粉絲會繼續充實自己，並喊話粉絲等待她的回歸，豈料後期的翁曼綾沒有回歸團體，反而是「兼任」中國女團「TSH48」成員，在上海出道。

雖然AKB48體系的確有「兼任」的先例存在，不過網友氣憤的是，翁曼綾並非兩團工作內容都有兼顧，反而以「TSH48」工作為重，讓粉絲們氣得砲轟要求公司出面說清楚。

翁曼綾如今兼任兩女團，惹來粉絲不滿。（圖／翻攝自IG）

