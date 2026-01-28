請假逾一年 監察院院長陳菊准辭
賴總統勉予同意 由監院副院長李鴻鈞代理院長
監察院長陳菊前年底開始請假，已超過一年，引發在野黨質疑，賴清德總統昨天准予陳菊請辭。賴總統昨晚表示，陳菊前年底中風，導致身體不方便，第一時間就提出辭呈，他認為陳菊仍有機會替社會服務，因此未准，直到最近陳菊又提出辭呈，他勉予同意，希望陳菊早日康復。
總統府昨天傍晚發布總統令：「監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1日生效。」總統府發言人郭雅慧說，為使院務運作無縫銜接，賴總統委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。
對於陳菊請假超過一年引發質疑，監察院日前曾解釋，陳菊是將核給的病假、事假、休假共65天都請畢之後，再請延長病假，天數是兩年內不得超過一年，一切依法行政。
外界質疑請假「請到頂」
陳菊昨天獲准請辭，外界質疑請假已經「請到頂」，才會逼不得已讓賴清德總統准辭；但有監委透露，陳菊生病沒幾個月就想請辭了，結果辭呈一直被壓著。
知情的醫界人士說，陳菊雖恢復行走能力，但語言能力受損較嚴重，仍須長期復健。期間她依規定請假，自願放棄領每月薪資，多次請辭未遂卻被質疑，令人不捨。
賴總統昨晚出席民進黨中央黨部尾牙時受訪表示，陳菊因為中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈，當時他認為，如果好好復健的話，陳菊是有機會重新回到崗位，繼續為社會服務；但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，所以最近陳菊又提出辭呈，他勉予同意，也希望她能夠早日康復。
賴總統表示，陳菊是美麗島事件的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩，後來接續擔任國民大會代表、高雄市長、總統府秘書長和監察院長，為國家、社會和人民做出貢獻。
監察院表示，尊重陳菊意願，也感謝陳菊為監察職權及人權保障的堅持與努力，祝福陳菊早日康復。
總統府秘書長潘孟安昨透過臉書表示，陳菊是他政治生涯中重要前輩，也是心中最敬重的阿姐；在白色恐怖時期，陳菊是極少數被以死刑起訴的政治犯，在那個隨時會與世界告別的時刻，陳菊早已寫好遺書，平靜地面對死亡與鐵窗，將青春與生命全然託付給她深愛的台灣，與無數的先烈先輩走過那段血淚斑斑的白色恐怖。但陳菊因身體不適請假，卻遭受無數無情的抹黑及政治口水；看到陳菊的辭呈，他除了不捨，更多的是對陳菊的敬意與祝福。
李鴻鈞昨僅表示，尊重賴總統安排；因為病情關係，監察院對陳菊請辭保持中立不評論，尊重陳菊家屬及她本人意願。
本屆監委任期僅剩半年
陳菊自2020年8月1日就任監察院長，包括她及本屆監委任期到今年7月31日，僅剩半年；依規定，總統將在立法院下會期提出下屆監委名單，由立法院行使人事同意權。
