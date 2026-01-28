請假13個月請辭獲准 陳菊自願放棄薪水「已繳回國庫468萬」

陳菊請辭監察院長獲准。資料照片



75歲的監察院長陳菊，因健康因素從2024年12月請假至今，總統府今天（1／28）發布總統令，陳菊請辭獲准，2月1日生效。而外界關心，請假期間的薪水，監院先前指出，陳菊每個月初已設定放棄薪水，請假期間的月薪均繳回國庫，若以月薪36萬元計算，繳回金額468萬餘元。

民眾黨主席黃國昌日前也對陳菊請假方式，提出質疑。不過，據了解，陳菊公職年資應該已達天花板，除了年度休假30天，事假、病假請完後，則進入「延長病假」階段，原本依規定都會扣薪。

陳菊在2020年8月，獲前總統蔡英文提名出任監察院長，本來任期到2026年7月底；陳菊2024年底時，本以為因感冒微恙，但前往高醫就診後，發現右側腎臟有3.5公分腫瘤，經評估後進行切除手術。

後來，陳菊腫瘤手術完成後，又傳出左側腦血管阻塞，因此緊急住院治療，一度進到加護病房診治；所幸後來情況好轉，轉回一般的自費病房。

據悉，五院院長等級月薪為36萬元，陳菊2024年底請病假後，已表態自願放棄薪水，因此設定在每個月初，自動將薪水繳回國庫，13個月換算下來，一共繳回468萬餘元。

