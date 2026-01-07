請全程保持微笑！體感恐怖新作《DON'T STOP SMILING》Steam頁面公開

一款由獨立遊戲開發者 Smiley dog（えがお犬）製作的心理恐怖遊戲《DON'T STOP SMILING》，不久前上架 Steam 平台商店頁面。本作主打獨特的「表情監測」玩法。遊戲強制要求玩家打開網路攝影機（Webcam），只要到玩家「沒有在笑」，遊戲就會判定失敗。

你需要全程微笑玩恐怖遊戲。（圖源：DON'T STOP SMILING）

在《DON'T STOP SMILING》中，玩家將探索一條陰森、昏暗的學校走廊，解開謎題並在保持微笑的同時繼續推進。而遊戲中發生的情況會越來越讓人無法笑出來，你的情緒更會直接與畫面上出現的恐怖相連結。

本作預計於 2026 年第二季正式發售，預計遊玩長度為 45 到 60 分鐘，並且只要在直播或影片中附上商店連結，就可以打開獲利。有興趣挑戰「笑著玩完」的玩家可把它其加入願望清單。