請喝飲料被說成中頭彩 洪健益自清「不是我」還原始末

洪健益還原中今彩539說法的始末。(檔案照，記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕哪位台北市議員中了今彩539頭獎？名嘴王瑞德1月30日在臉書發文，曝光有台北市議員請他喝珍珠奶茶，是因為中了今彩539頭獎。引發外界好奇究竟是誰中獎？被點名的議員洪健益今(1)日自清說「不是我」，並還原當天錄製節目這段談話的始末。

洪健益說，當天受邀參加三立談話性節目的錄影，原本說兩個小時的時間，節目單位因為來賓多、經費考量，臨時要縮短成一個半小時；他表示，「不用錢我也上」。去到現場，發現都是熟識、資深的前輩記者，便說當天的通告費要請大家喝飲料，因此由製作單位代訂了飲料。

廣告 廣告

洪健益說，後來主人持問「為什麼要請喝飲料」？他隨口回答說「中樂透彩」，另一位來賓問「中什麼」？他就答「今彩539」；該來賓隨即接話說，那中了800萬元，扣稅後還能領640萬元。

洪健益覺得，就是一場玩笑話，何況他平時也不怎麼買彩券，可能王瑞德當時專注在其他事，沒注意到才引起誤會；不過，他笑稱「賺了一天的新聞」。

相關新聞請見：

不是傳說？名嘴王瑞德被請珍奶 稱意外得知議員爽中頭彩

到底誰中800萬？台北市議員紛紛自清 柳采葳：絕不是我！

【看原文連結】

更多自由時報報導

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

軍隊內部真反了？中共軍報突發文批張又俠 急喊：要讓習主席放心！

為何柯文哲怨恨陳菊 劉進興：因她是民進黨2018不再支持柯的關鍵聲音

獨家》柯建銘、蔡其昌競選總召 「她」也報名民進黨團三長

