請回答一九九六1／《南方時光》重回飛彈危機年代 聚焦成長金馬3項入圍

新銳導演曹仕翰首次編導的電影《南方時光》以15歲高雄男孩的眼光，回望1996年不安的青春歲月與飛彈危機下的台灣社會。

在監製易智言建議下，曹仕翰與共同成長的拍攝團隊，跳脫預算限制、發揮創意以簡馭繁，運用長鏡頭凝視時光流轉。該片除入圍西班牙聖賽巴斯提安影展新導演競賽單元，也入圍今年金馬獎最佳導演、美術設計與造型設計3項獎。

《南方時光》以曹仕翰自身成長經驗為根底，劇本在2019年動筆。「我生命中轉變最大、記憶最深刻的時候，是1996年。那一年我國三，台灣舉行第一次總統直選，又發生台海危機，父親事業也受影響，身邊還有人決定移民、討論起會不會打仗。」台灣的變動與少年的茫然形成對照，兩者都一方面期待擁有自主權，一方面又對未來感到不安，使曹仕翰想用男孩的角度說1996年的故事。

由於曹仕翰是在高雄長大，對高雄相當熟悉，加上前兩部曾入圍克萊蒙費宏短片影展國際競賽的《春之夢》《貓與蒼蠅》均在高雄取景，因此希望自己的第一部電影《南方時光》也在高雄拍攝。

北藝大電影研究所導演組畢業的曹仕翰，曾跨組旁聽導演易智言的編劇課，又在易智言的公司工作將近3年。曹仕翰形容，「易導是老師，又像心靈上的朋友」，編寫《南方時光》劇本時也多次和易智言討論，並邀他擔任監製。易智言會提醒曹仕翰抓住劇本節奏、主題及結構，還提出「靈魂拷問」的問題，逼他重新思考。

監製易智言（左）在曹仕翰（右）編導首部電影《南方時光》時提供許多建議。

