請回答一九九六3／「明華園小王子」初登大銀幕 金馬影帝退居二線當推手

導演曹仕翰（右）與海選相中的男主角陳玄力（左）在拍片現場輕鬆互動。（百景映畫提供）

電影《南方時光》以國三男孩為故事核心，輻射向周邊的家人、朋友、師長。導演曹仕翰希望由素人演員飾演男主角與周遭同學、友人，選角指導於是從社群平台、甄選公告、各方推薦等管道，蒐集試鏡影片，建立人選資料庫，經曹仕翰挑選後再面談。其中不少人表現不錯，但男主角到開拍前2個月都沒找到。

因男主角遲遲未定，當時心急的曹仕翰有一天晚上睡不著，又打開資料庫觀看，發現有一段影片拍得特別暗，他就把螢幕亮度調到最亮，看到有個男孩在試鏡影片最後說「謝謝」時，露出害羞尷尬的笑容，「那種有點不知所措的笑容，很符合電影裡少年的狀態。」而這個少年，就是後來的男主角陳玄力，但當時曹仕翰並不知道陳玄力是明華園第三代。

由於之前曹仕翰協助監製易智言拍攝電影《行動代號孫中山》時，曾與十幾歲的素人演員們合作，也理解台灣獨立製片的工作環境。此次獨當一面當導演，他不僅安排素人演員們上課、讓他們從實地相處培養默契，還請到金馬影帝吳慷仁、孫淑媚等助陣。

曹仕翰表示：「像吳慷仁、孫淑媚這些有經驗的演員厲害的地方是——他們非常清楚在表演時，尤其是群戲時他們不能做為主體，因為其他素人演員跟不上，他們反而可以反過來『順著對方』，甚至『推著對方走』，所以拍得很順暢。」

吳慷仁（左）與孫淑媚（右）飾演為處於叛逆期兒子傷腦筋的父母。（百景映畫提供）

為了讓素人演員們進入狀況，劇組除了請表演指導黃采儀為大家上表演課，曹仕翰也一直在想怎麼讓他們「回到九〇年代」。「表演課之外，我還帶他們出去玩，出去時要求把手機全收起來，還帶他們去唱 KTV，而且只能唱九〇年代的歌，因為九〇年代的音樂、節奏跟旋律都和現在不同。」

籌組班底時，曹仕翰也遵循監製易智言建議——「找那些跟你一起長大的夥伴拍片，他們會是最願意幫你的人。」包括攝影詹晨智等人，都是曹仕翰拍短片時的班底，基於「革命情感」，共同完成第一部劇情長片。

攝影詹晨智是導演曹仕翰拍短片時即開始合作的班底。（百景映畫提供）

