請回答一九九六4／打造九〇年代氛圍有訣竅 男性造型變化重點看這裡

透過人物造型與物件之間形成的平衡感，烘托電影中的九〇年代氛圍，右為男主角陳玄力。（百景映畫提供）

新銳導演曹仕翰的第一部電影《南方時光》以15歲高雄男孩的眼光，回望1996年不安的青春歲月與飛彈危機下的台灣社會，該片不僅入圍金馬獎最佳導演，包括美術設計與造型設計也一起獲得提名。特別的是，儘管預算有限，但是許多的美術、造型細節都做得很到位，散發出1990年代南台灣獨特的氣味。

為打造片中的1996年，曹仕翰與美術指導張軼峰蒐集不少資料，也發現「好的電影，不是凸顯美術本身，而是透過物件之間形成的平衡感，烘托時代氛圍。」曹仕翰說：「電影特別的地方在於：寫實有『真實上的寫實』與『心理上的寫實』，要讓觀眾相信，有時反而要刻意做『舊一點』，所以我們找了很多更像1980年代的物件，從中取捨、一點一滴拼湊出1996年的味道。」

在高雄出生成長的曹仕翰指出：「比較好玩的是，這部電影的美術指導在北部長大，他心中九〇年代的中產家庭樣貌，跟我們南部長大的人不太一樣。舉例來說：他第一次提出主角家內部陳設圖時，我就說『南部不是這樣』。當年北部的室內地板常用拼木磚；但南部的家庭幾乎沒有，因為天氣熱，視覺上希望有涼感，所以大多用大理石或大塊石英磚。」

入圍今年金馬獎最佳美術設計的張軼峰（左）與袁筱凡（右）。（百景映畫提供）

曹仕翰補充：「還有其他細節像是：怎麼放置電風扇，因為南部夏天真的很熱，通常家裡的每個空間都會放一把電風扇——廚房一台、客廳一台、房間也有。這部分的差異，我和美術組做了很多討論。」

至於人物造型部分則參考1990年代的流行雜誌，找出「哈日」的調性。曹仕翰表示，當時女性服裝、髮型與現在差異很大；但男性造型除西裝墊肩較大、T恤較寬鬆，主要變化不在衣服本身，而是穿著細節，例如：襯衫怎麼紮進褲子，或袖子如何捲起來等。

