請回答一九九六5／預算有限逼出創意 台灣很「牛」新銳導演前進國際

電影《南方時光》重現1996年的高雄。（百景映畫提供）

以高雄為背景的電影《南方時光》透過一名國三男孩的眼光，回望1996年不安的青春歲月與飛彈危機下的台灣社會。全片製作加宣發預算約3,000萬元，除了國片輔導金1,200萬元，並有「高雄人」、文策院、三餘創投、百景映畫公司共同投資。編導曹仕翰透露：「預算有限，過程滿痛苦，但也逼出很多靈感、找到方法。」

曹仕翰指出，由於電影的時間設定在1996年，不少場景都已改變，像是片中果貿社區的天橋後面現在蓋起高樓，和以前不同。「我和攝影指導詹晨智到現場左看右看，突然發現，從天橋底部拍過去，讓果貿成為背景，再在兩邊插旗子，視覺更凝聚，也能避開蓋起來的高樓。」

另外，預算有限也讓曹仕翰選擇更作者風格的影像美學，例如4：3畫框與大量的長鏡頭。他認為，4：3的畫面讓人聯想到1990年代的電視螢光幕比例，有復古的感覺。在呈現人物時，也更感到侷促、壓抑。而長鏡頭則完整保留人物在空間的走動、情緒，讓觀眾在一定的距離與時間移動中，觀察各種細節變化。

片中出現的牛是電影重要意象，曹仕翰透露，雖然牛要用特殊的牛車從彰化運到高雄，為了拍相關畫面花很多心力跟時間，但拍得很過癮。「我一直想在電影裡放入切合台灣的元素，讓大家一看就覺得很台灣，又不會很突兀。因為高雄左營早期還有田，路上偶爾看得到有人牽牛，我就試著把牛放進來。」當他把「牛」的想法寫進劇本，忽然有很多想像與解讀。「它某種程度呈現青春期主角執拗的心態；牛的精神也可以代表台灣內在的精神。我覺得這個符號放進來，讓電影就有不一樣的意義。」

全片多在高雄取景，劇組也大費周章找來片中別具象徵意義的水牛。 （百景映畫提供）

回顧《南方時光》6年的籌製旅程，曹仕翰說：「過程中有許多不盡人意和需要克服的部分，但我們一步一步想辦法解決，最後匯集起來，卻恰如其分地形成平衡，這是我拍電影時很有趣的發現。」

曹仕翰曾以短片《春之夢》及《貓與蒼蠅》兩度入圍法國克萊蒙費宏影展國際競賽，不僅給他信心，也打開眼界，開始思考台灣作品在世界的定位。《南方時光》完成後，曹仕翰目前已隨片參加西班牙聖賽巴斯提安影展、瑞士蘇黎世影展與夏威夷影展等3個國際影展。曹仕翰表示，3個影展的風格與收穫各有不同，但他從觀眾熱情的反應得知，「文化也許有門檻，人性卻是共通的。」

策劃潘之敏（右起）與導演曹仕翰、男主角陳玄力及製片歐陽信出席西班牙聖賽巴斯提安影展。（Photo by Jorge Fuembuena）

