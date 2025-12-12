《請回答1988》回歸！10周年特輯全員合體「柳俊烈、李惠利」也重聚

韓劇《請回答1988》播出10周年之際舉辦特別重聚活動，全體演員齊聚一堂拍攝特輯，引發粉絲熱烈迴響。特別引人注目的是曾交往七年後分手的柳俊烈和李惠利罕見同節目，使得預告片上架不到一天便突破百萬觀看次數。這部描繪親情、愛情與友情的經典作品，透過五個家庭在雙洞門的生活故事，再次喚起觀眾對1988年那個時代的美好回憶。

《請回答1988》10周年特輯讓演員們又哭又笑。（圖／翻攝自15ya.baby IG）

這次10周年特輯以復古鏡頭重現劇中氛圍，讓觀眾彷彿回到10年前的時光。所有演員聚在一起敘舊、用餐聊天，場面溫馨感人。雖然李惠利和柳俊烈在不同空間進行錄影，但這對曾經因「換乘戀愛」而分手的舊情侶，此次也算是再度公開同框，成為觀眾關注的焦點。

除了朴寶劍依舊帥氣的外表吸引眾人目光外，特輯中還出現了一位讓所有人感動落淚的驚喜嘉賓。根據網友比對，這位神秘嘉賓很可能是劇中飾演可愛小朋友「珍珠」的演員，當年她是整個劇組的吉祥物，如今已經長大成人。據悉，她確定將登上劉在錫的節目，可能也會是這次10周年團聚的壓軸來賓。

