《請回答1988》睽違10年韓綜「團體照獨缺柳俊烈」！惠利改甜勾朴寶劍，預告喊：超難合體





2015年的經典韓劇《請回答1988》，以80年代生活在雙門洞的五戶平凡人家為主軸，刻劃出關於親情、友情、愛情的日常溫馨故事，成功引爆大眾共鳴，成為許多劇迷的「最愛人生韓劇」，在這個開播滿10週年的重要日子，居然有強者聚集當年主演群「活久見」大合體，將拍攝紀念節目在「羅PD」羅暎錫的YouTube頻道《出差十五夜》節目播出！

《請回答1988》10週年韓綜預告公開

「爭議主角」柳俊烈改口出席

圖片來源：naver

圖片來源：naver

由導演申沅昊一手籌畫，《請回答1988》10週年韓綜集結16位出演演員，時隔10年再度以雙門洞家族身份重聚，先前就組隊前往韓國江原道舉行MT活動，同時進行節目拍攝，其中飾演要角「金正煥」的演員柳俊烈，由於跟飾演「成德善」的惠利現實中撕破臉分手，本來表示不出席，最後臨時改口宣佈將會「調整行程參與部分演出」，不過在稍早釋出的最新預告中，卻不見他的身影！？

10年前經典合照「2025年版」

金正煥消失改勾朴寶劍

廣告 廣告

稍早tvN公開韓綜預告畫報，超用心復刻當年《請回答1988》的大合照劇照，演員們從站姿、位置到動作都原汁原味還原，只不過本該坐在惠利隔壁、被搭著肩的柳俊烈卻沒有出現，換成了「崔澤」朴寶劍，看來前任CP真的採取王不見王策略進行拍攝，同時宣布節目將於12月19日播出。

圖片來源：youtube

拍攝花絮也同步釋出，可以看到演員齊聚一堂拍攝的模樣，大家還忍不住感嘆：「要聚集在一起超級無敵難！」大家開心對著鏡頭笑得燦爛，讓劇迷們大呼：「配樂一下超感動」、「好像回到了當年的時光好懷念」，還有網友表示：「過了10年大家都沒變，只有我們老了～」，另外，惠利也身負重任，拍攝了許多MT花絮照，大家可以搶先被劇透一下了！

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

