《請回答1988》超萌珍珠長大了！14歲少女美貌曝光 劉在錫驚呆：這怎麼回事

還記得《請回答1988》裡抱著食物、軟萌又討喜的珍珠嗎？飾演這個可愛小女生的演員金雪如今已14歲，近日因久違現身節目《劉Quiz On The Block》，再度掀起話題。她一出場，就連劉在錫都立刻驚呼「這是怎麼回事」、「怎麼長這麼大了」，完全藏不住震驚。

劉在錫看到金雪，吃驚大呼：「長這麼大了？」（圖片來源：YouTube 유 퀴즈 온 더 튜브）

金雪近來因「英才教育院」課程結業照被媽媽分享，意外引發討論。劉在錫在節目中聊到這件事，問她有問題是否會請教哥哥，沒想到她直率回覆：「比起哥哥，ChatGPT更有幫助啦！」率真的反應讓現場笑成一片。除了近況，金雪也在預告中秀出舞蹈，動感十足的模樣和過去抱著火腿、玩娃娃的小女孩大不同，已長成更有活力、有自信的青少年。

金雪2011年出生，2014年透過電影《國際市場》出道，隔年因《請回答1988》走紅，之後仍持續參與不同節目，保持穩定曝光。金雪的完整訪談內容將於下週播出，粉絲也期待透過《劉QUIZ》，能更了解「珍珠妹妹」如今是什麼樣貌。

