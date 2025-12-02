《請回答1988》10周年大團圓！ 重現經典海報畫面

國民男友朴寶劍。（圖／翻攝自朴寶劍IG）





國民男友朴寶劍將在6日來台，參加今年首次登台舉辦的AAA亞洲明星盛典。先前在戲劇中合作過的螢幕情侶IU和惠利，也都確定同時登台，引發粉絲暴動。

演員羅美蘭感嘆聚在一起好難，在鏡頭前站成三排、笑容燦爛，惠利還親切地把手搭在朴寶劍肩上，重現經典站位。這幕粉絲一定不陌生，《請回答1988》真的回來了。

韓劇《請回答1988》播出片段：「你想要什麼禮物，我全給你買。」

這部復古神劇今年滿10周年，製作團隊特別推出紀念節目，找來原班人馬展開2天1夜的重聚旅程。《請回答1988》在2015年於tvN開播就掀起全球熱潮，最高收視飆到18.8，朴寶劍也因為該劇一炮而紅，橫掃多項大獎提名，穩坐「國民男友」代表。

廣告 廣告

《請回答1988》經典片段：「我不能進去一會嗎？算了吧，你來的話，你會變成主角。」

這回AAA頒獎典禮不只朴寶劍、惠利亮相，寶劍的另一位最佳CP IU也確定出席。

韓劇《苦盡柑來遇見你》片段：「如果哪天我當上詩人，我要像女演員一樣穿兩件式洋裝。我會帶你去兜風，不管去哪裡都一起去。」

IU主演的Netflix影集《苦盡柑來遇見你》今年爆紅，上線3星期就登上非英語電視節目播放量冠軍，更在第61屆百想藝術大賞勇奪4項大獎。這次朴寶劍、IU、惠利，新歡舊愛一次到齊，粉絲笑稱這一場頒獎典禮票價，花得太值得了。



【更多東森娛樂報導】

●2025 AAA第7波卡司注入「新鮮血液」 更邀嘻哈夫妻檔出席

●2025 AAA票價出爐！完整卡司一次看 搶票時間曝

●懶人包／AAA半個韓娛都來了！卡司、售票資訊一次看

