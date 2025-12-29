請國人放心！中國突宣布圍台軍演 海巡署即偵獲4艘海警船

即時中心／潘柏廷報導

中國人民解放軍東部戰區今（29）日上午發布實施「正義使命-2025」聯合軍演，更預訂明（30）日上午8時至下午6時在台灣周邊5個海域和空域進行實彈射擊。對此，海巡署第一時間即偵獲4艘海警船航近我北部、東部海域，立即調度大型艦船於各海域預置對應，並派遣後續支援周密部署，同步成立應變中心，協同國防部對應監控，請國人放心。

海巡署強調，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對國際秩序與現狀造成衝擊，本次中國軍演範圍對我國海域船舶航行安全及漁民作業權益影響甚鉅，海巡署將全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

