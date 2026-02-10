請國人放心！政院：簽署「台美對等貿易協定」將秉持4大原則

行政院發言人李慧芝。（資料照片） 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 有關外界關心台美經貿談判的進度，行政院發言人李慧芝今（10）日表示，行政院副院長鄭麗君及談判團隊持續為台美對等貿易協定（ART）的簽署做準備，也始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」4大原則。

外傳台美對等貿易協定確定本周內完成簽署，鄭麗君等人今晚再赴美完成談判最後一哩路，俟雙方完成協定文本簽署將在美國召開記者會說明。

由於ART簽署的內容涵蓋關稅削減、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障及環境保護等多重面向，關稅調降原則優先選擇我國不生產且無替代性、具產業互補性、能協助減少國內進口成本的產品。非關稅貿易障礙部分，則針對農產品、標準透明化、環境及勞動權益，我方堅持依照科學證據與國際經貿規範進行商談，在醫藥品審查流程上，我方尋求優化審查以利國人健康，但不退縮於核心安全標準。

行政院強調，任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

