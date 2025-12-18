請尖叫！竹市2026消防月曆發表 6塊肌猛男走秀熱力噴發

竹市消防局今天(18日)發表2026年消防形象月曆，首度邀請外籍美女模特兒及小朋友穿消防體驗裝走秀，搭配消防猛男六塊肌肉的精實身材，讓現場氣氛嗨到最高點。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕尖叫聲！新竹市2026消防猛男月曆來了！還有外籍消防超模及萌模走秀超吸睛。竹市消防局今天(18日)發表2026年消防形象月曆，除有消防猛男帶來精采的高空繩索垂降救護表演，還有吸睛的外籍美女模特兒及小朋友穿消防體驗裝走秀，搭配消防猛男六塊肌肉的精實身材，都讓現場氣氛嗨到最高點，熱力噴發。

消防局形象月曆發表會，先是安排消防特搜救助演練，包含高空垂降、斜降救援與全國義消競技等項目，展現消防人員精實訓練成果，接續就是由2026年1到12月份的消防月曆代言人與專業模特兒出場走秀，除每個代言的消防員展現強壯身材，今年更首次搭配外籍女模及小朋友穿消防體驗衣一起出場，展現消防人員的熱情活力。

今年消防局除有猛男美女的消防形象月曆，也準備桌曆，且每個月份也提供簡易的防災知識，從注意熱水器一氧化碳問題到颱風整備、冬天安全用火和清明掃墓等防災觀念，透過簡易文字及AI人物提醒，讓市民一目了然。想把消防猛男月曆帶回家收藏，可參加消防局的防災有獎徵答活動，即日起到24日中午12時止，設籍竹市並至活動網址回答防災常識題(https://forms.gle/7DidKwsXiYrosMfJA)，即可獲抽獎資格，消防局將抽出300位，每位贈送1份月曆，只送不賣，限定竹市民可抽，獲獎名單24日在消防局網站及臉書專頁公布，26日開放獲獎民眾領取，領取期限31日17時止。

