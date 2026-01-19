請廠商代刀？ 台中榮總主任再否認：僅是器材修理

台中榮總日前爆出疑似醫材廠商進入開刀房爭議，有新影片流出，衛生局啟動調查。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總日前爆出疑似醫材廠商進入開刀房，甚至代刀爭議，最近有新影片流出，院方展開調查並公佈3名涉案醫師停止手術業務，今天衛生局針對影片再展開調查，鄭姓主任醫師則否認讓廠商執刀，強調是對器械進行故障排除，另廖姓網紅醫師更在臉書粉絲頁貼文「一切靜待司法調查，其中關於誣告部分，保留法律追訴權。」

廖姓醫師除在中榮執業，也在嘉榮支援，由於此事件，他也貼文指手術是外科醫師存在的價值，現在失去了用處，除了整理嘉榮宿舍裡的資源回收，突然好想抽一根菸，我知道戒菸很難，我戒過，「但是現在菸癮真的來了。」

廖姓醫師的妻子為開業神經內科醫師，該診所也留言為他打氣，「這時候抽菸只是傷害自己的身體罷了，維持身體健康，才能再戰。」

廖姓醫師昨被停止手術業務後，連續貼出多篇圖文，除了PO出香菸盒，也以國中時分配到管樂隊班，遭到老師體罰，「但大家都很乖，沒有任何怨言和反抗，覺得是自己吹不好…沒事，只是突然想到這件事。」疑似暗喻這次懲處事件。

由於日前中榮調查確認該3名醫師未依規定完成報備程序，違規放行廠商進入手術室，但未發現廠商代刀或執行醫療行為，院方已對3人各記申誡一次，衛生局今同時也約詢了負責院內調查的副院長李政鴻，也指因案件仍有疑慮，且3人都否認有代刀情形，所以院內的調查還會持續進行。

針對此案，相關醫師都否認不法，強調未讓醫材廠商執刀，衛生局將疑涉密醫相關情事已於1月7日移送司法機關偵辦，後續將由檢調釐清。

針對3名涉案醫師停止手術業務，中榮表示，神經外科共有30位主治醫師，會妥善安排，不影響病人權益，病人3名醫師手術有疑慮，可透過醫院顧客意見中心、醫療諮詢信箱、現場服務台等方式表達意見。

