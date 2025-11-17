請把視線放到真正走投無路的家庭 藍籲總統特赦殺子案老母

國民黨立委陳菁徽直言，事件曝光後社家署完全沒有檢討，連「身心障礙者權益保障白皮書」仍停留在2009年，政策跟不上需求，才讓悲劇持續發生。（張睿廷攝）

一名台北市80歲劉姓老母親獨力照顧癱瘓、重度障礙兒子半世紀，最終因身心耗盡親手悶死兒子，北院日前依殺人罪判2年6月，引發社會震動。衛福部長石崇良喊話「支持總統特赦」，隨即掀起更多討論；國民黨立委陳菁徽直言，事件曝光後社家署完全沒有檢討，連「身心障礙者權益保障白皮書」仍停留在2009年，政策跟不上需求，才讓悲劇持續發生。

國民黨立委王鴻薇表示，看到這起案件，心情沉重。她說，長照悲劇並非個案，從107年至今都不斷重演，不論是父母照孩子、孩子照父母，當照顧者被磨到毫無退路，就可能走向極端。她質疑，司法能幫這些家庭什麼？政府又做了什麼？呼籲賴清德展現悲憫，「不要只在特定議題發聲，請把視線放到真正走投無路的家庭。」

陳菁徽則指出，石崇良喊特赦，看似回應社會情緒，卻完全迴避衛福部該承擔的責任。她批評，部長不是名嘴，不能只跟著輿論跑，卻一句不提「如何避免下一起悲劇」。如果未來再發生同樣的事，難道部長又只要再喊一次特赦就算交代了嗎？

陳菁徽進一步點名社家署，強調劉媽媽的案例凸顯社家署多年來施政失當。陳說，社家署是身心障礙者家庭支持、居家照護、機構照顧與個別化服務的主管機關，卻在悲劇發生後毫無檢討，甚至仍以2009年版本的白皮書作為施政依據，等於放任長達16年的政策斷層，這種落後的制度才是悲歌背後真正的結構性問題。

國民黨團呼籲賴清德盡速特赦劉姓母親，給長照困境一個結束，也要求監察院針對社家署的怠惰全面調查，避免下一個家庭被迫走上絕境。

