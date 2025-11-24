「請支持我選台北市長！」吳怡農提3優勢重現「小英成績」：並非鐵板一塊

​2026台北市長選戰備受矚目，民進黨尚未決定派誰出戰，目前僅有壯闊台灣創辦人吳怡農投遞意願書，而其他呼聲較高的有立委王世堅、行政院副院長鄭麗君等人。吳怡農今（24）日在臉書發文提出自身3點優勢重現「小英成績」，強調首都台北市被非鐵板一塊，喊話「請支持我參選台北市長」。​

吳怡農提出3項優勢，第一，他看到台北未來的問題，並且有解決方法。台北不可以再等了，面對 AI 即將帶來的失業潮、以及下一代的就業不確定，台北市應該積極佈局：特別是孩子的教育。然而，市府沒有準備，黨內也沒有人選提出政策討論。

吳怡農說，第二，自己能擴大社會支持，重現「小英成績」。過去總統蔡英文在台北獲得兩次過半的得票。這證明了台北並不是無法撼動，市民期待理性論述、國際視野。而我過去的經驗，不論在跨國企業工作、創辦 NGO、或推動國際合作，都可以讓市民看到不同以往的創新跟理性路線。

吳怡農指出，第三，自己持續學習和進步，強化社會對話。他知道 2023 年補選，讓人有所疑慮。但事實證明，在「艱困選區」操作政治對立無益，反倒是政策交鋒可以獲得肯定，當時的數據也顯示支持度領先。但輸在中山區的投票率比松山區低了10％，表示自己與支持者以及媒體人溝通不足，導致大家以為沒有機會，因此沒有出來投票。其實，兩次的選舉在中山和松山獲得的支持，仍是綠營立委候選人的最高紀錄。所以接下一年，他會透過面對面的對話，把溝通工作做得更好。

吳怡農強調，選舉不能靠感覺，流量不等於支持，操盤手的預測也常常與民意脫節，這是大罷免結果不如預期，自己所學習到的。因此，面對台北市的選戰，他會持續與社會對話，儘可能地擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據。



