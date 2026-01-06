生活中心／綜合報導

台北萬華有一間雞湯店，最近經常有一名婦人上門，不為消費，而是請店員幫忙點眼藥水！雖然一開始員工都會熱心幫忙，但婦人照三餐光臨，每次都會佔據位置1到2小時，有時還會打擾客人用餐，讓店家不堪其擾，最後請警方來協助！

婦人光顧雞湯店，喚來店員，卻不是要點餐。只見他下一秒，從包裡掏出藥袋、還有幾張衛生紙。然後就坐下來請店員幫他點眼藥水，點完一瓶還有一瓶，店員好心相助，一臉見怪不怪，原來都是因為，這種要求已經不是第一次。

當事店家胡老闆：「從一天一次變成說，一天照三餐來，沒有消費的情況下，就長時間占據著座位，然後希望說我們店員有空的時候，可以抽出10到20分鐘，幫她處理眼藥水的問題。」





請支援「點眼藥水」！ 婦成主顧多次騷擾遭店家報警

店員好心相助，一臉見怪不怪，原來都是因為，這種要求已經不是第一次





店員好心幫忙，但婦人照三餐來報到，點完眼藥水，不消費，卻賴著不走，一待就是一到兩小時。如果店員沒空，婦人還會轉頭求助其他客人。

當事店員楊小姐：「畢竟我們是餐飲從業人員，那在這方面也是會有衛生的疑慮，這中間因為客人來來去去的，她就會去靠近客人，而且是距離非常近，客人有點恐懼，然後也就是坐立難安，不敢好好坐在座位上吃飯。」





請支援「點眼藥水」！ 婦成主顧多次騷擾遭店家報警

婦人照三餐來報到，點完眼藥水，不消費，卻賴著不走





婦人自稱是獨居老人，業者原本想說敦親睦鄰，好心幫忙，但後來天天上門、根本不甘其擾，最終只好報警送客。

員警vs.婦人：「他們已經跟我講好，以後不會幫妳點，好不好。」

員警到場勸離婦人，但據了解，婦人並非聲稱的獨居，社會局已經派人前往訪視，了解到底出了什麼狀況。

