請放他最陽光的笑容！飛官辛柏毅失蹤第5天 疑妻子發聲了

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今，軍方持續擴大規模搜救，同時有不少網友紛紛替他及家屬祈禱，疑為辛柏毅的妻子在其中一篇貼文下方發聲了。

飛官辛柏毅失聯至今。（圖／翻攝自FB@IDF 經國號）

有網友在Threads發文提到，花蓮飛官失事，無線電裡不斷求救，喊著「高度持續下降」，最後的聲音曝光，真的讓人聽了很難受，只能希望有奇蹟出現，也為第一線飛官默默祈禱。

似乎為辛柏毅妻子的留言。（圖／翻攝自Threads）

貼文發出後，引起眾多網友熱議，「願平安無事」、「祈願祝禱辛上尉平安歸來」、「加油，一定有奇蹟」，其中疑為辛柏毅的妻子在留言區回覆「我老公辛柏毅很帥，請放他最陽光的笑容吧。」

