「請放過我的孩子」陸元琪再發聲 昔袁惟仁出軌拋棄糟糠妻內幕曝光

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療，傳出因為發燒被緊急送醫治療，但詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪透過經紀人回應後，再發聲「請放過我的孩子。」

針對前夫袁惟仁緊急送院，前妻陸元琪一舉一動再掀關注，昨先是透過經紀人坦言，不知情狀況，「正在瞭解狀況，謝謝關心。」晚間再發聲。

陸元琪在臉書PO文表示，現在的人生最重要的只有「我、金先生（兒子）、蛋蛋（女兒）」，坦言你們想要知道的，也是我想知道的，「所以，拜託不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子，這一路你們看我好好的把他們養大了」，文末也懇求「請放過我的孩子。」

事實上，袁惟仁重摔成植物人前，曾爆出外遇拋棄糟糠之妻，當年陸元琪也曾鬆口離婚內幕，提到簽離婚協議時，「對方跟我說…孩子留給我，開銷的事他只管孩子跟他借貸的部分與孩子的開銷，卻偏偏簽字之後他說一切不順利，要我想辦法，後來他病了，這個過程裡，我對外什麼都沒說，巨大的委屈跟面對都是我自己一個人處理」。

