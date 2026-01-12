請旅行社代辦簽證！他回國被通知「台灣身分沒了」 原因曝光

生活中心／朱祖儀報導

花爺透露，出國辦「中國一次性邊境旅遊護照」會被取消台灣身分。（示意圖／資料照）

出國旅遊小心！旅遊網紅花爺近來分享經驗，透露先前去俄羅斯旅遊，但因為旅行社稱可以幫忙代辦簽證，因此她將辦理證件的工作都交給旅行社，沒想到回台灣就被通知「取消台灣身分」，原來是因為旅行社幫她辦了一本「中國一次性邊境旅遊護照」，讓她相當傻眼。

花爺在IG分享影片透露，最近發生了一件可怕的事，當初她透過旅行社報名俄羅斯旅遊行程，對方稱「可以代辦簽證、快速通關」。由於需要從中國出境，因此旅行社直接幫忙申請「一次性中國邊境旅遊護照」，導致她回來直接被取消台灣身分，「這是上個月的事情而已。」

廣告 廣告

誤信旅遊社話術 申領中國護照慘失台灣身分

內政部移民署去年12月初也曾發過新聞稿，稱有國人向中國旅行社報名俄羅斯旅行團，因為誤信宣稱的「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等話術，因此申領了一次性中國邊境旅遊護照。依照相關法令規定，申領中國護照將遭戶政事務所廢止戶籍，進而喪失台灣身分相關權益。

移民署強調，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，台灣地區人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，違反者將喪失台灣地區人民身分。另依廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點第4點規定，移民署知悉台灣地區人民在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，應即通報當事人戶籍地戶政事務所逕為廢止其台灣戶籍。

更多三立新聞網報導

甜點命名「青提」遭轟中國用語！被嗆滾出台灣 店家喊：沒政治立場

尾牙前狂聽「1神曲」中大獎！萬人實測驚呼：老祖宗保佑

發票算一般垃圾還回收？環保局曝「1關鍵」示警 丟錯恐噴6000元

台灣護照免簽國超多！中國人驚呆「太方便」 狂讚台人3優點

