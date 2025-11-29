請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」

記者林盈君／桃園報導

人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。

人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數。（圖／翻攝自李多慧IG）

據了解，「開拓娛樂」募資318運動對講機，請來李多慧等多名網紅開箱，但卻遲遲未給付報酬，據判決指出，去年11月間，「開拓娛樂」與「奧比懷登公關顧問公司」簽署兩份契約，請來李多慧拍攝對講機限時動態、影片，酬勞分別是20萬元、16萬元，但之後卻遲遲未收到酬勞。

雙方於今年2月間，再次簽訂還款契約，如違約需給付違約金12萬6000元，之後「開拓娛樂」仍未付錢，遭提告求償包括營業稅等、共計49萬6000元。法院審理時，「開拓娛樂」負責人未到場，僅以書狀表示願意賠償，法官檢視雙方工作契約、對話紀錄等證據，判決「開拓娛樂」須賠償「奧比懷登公關顧問公司」49萬6000元，全案可上訴。

