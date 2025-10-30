請林佳龍三思！翁達瑞批違反清廉價值：動員派系力挺林岱樺是個錯誤

記者楊士誼／台北報導

翁達瑞批評，林佳龍動員派系力挺林岱樺是一個錯誤，極可能對本土政權造成嚴重的傷害，「請林佳龍三思」。（圖／記者楊士誼攝影）

身為民進黨正國會派系掌門人的外交部長林佳龍，29日晚間率派系黨公職發文力挺立委林岱樺，引起支持者議論與批評。旅美教授翁達瑞今（30）日表示，林佳龍力挺林岱樺，是助長政壇價值混亂、違反民進黨的清廉價值，帶派系力挺更可能引發「集體毀滅」的災難。翁達瑞也批評，林佳龍動員派系力挺林岱樺是一個錯誤，極可能對本土政權造成嚴重的傷害，「請林佳龍三思」。

翁達瑞指出，林岱樺在臉書貼了圖卡，預告在岡山的初選造勢會，受邀站台者包括立委王義川、陳秀寳、黃秀芳與新北市議員卓冠廷，他指出，林岱樺剛因詐領助理費被起訴，「我懷疑這些人真的會去站台，我海巡了社群平台，發現被林岱樺點名的每一個人也都貼了力挺的圖卡」，而前去林佳龍的臉書巡視，也看到了一樣的活動預告。林佳龍讚美林岱樺為優質立委，有為有守，不貪不取。

翁達瑞直言，林佳龍竟然用「不貪不取」讚美剛因詐領助理費被起訴的林岱樺。他表示，要提醒林佳龍三思，不要為了力挺林岱樺降低從政的格局。民主政治的精髓在選票的競爭，而且要打群架，孤鳥沒有存活的空間，政治人物的格局包括三方面：國家利益凌駕政黨利益；政黨利益凌駕派系利益；派系利益凌駕個人利益。

翁達瑞說，就正國會成員力挺林岱樺這件事，他看不到林佳龍的從政格局，理由如下：

一、翁達瑞指出，雖然台灣已全面民主化，但貪瀆仍然嚴重，亟待建立廉能政府的價值。以柯文哲為例，儘管受賄的鐵證如山，他仍繼續喊冤，還獲得許多支持者的同情。林佳龍不只力挺林岱樺參選高雄市長，用的還是「不貪不取」溢美之詞，助長政壇的價值混亂，無助於廉能政府的建立，有損國家利益。

二、翁達瑞也指出，貪瀆並非特定政黨的問題，但相較於其他政黨，涉貪的民進黨人物較少，東窗事發後也較少巧言狡辯，黨內同志更不會護短。林佳龍力挺林岱樺參選高雄市長，違反了民進黨的清廉價值。林佳龍相信林岱樺不貪不取，等同質疑雄檢羅織罪名，自打民進黨政府的嘴巴。

三、翁達瑞續指，政黨派系的主要功能就是互相拉抬，發揮打群架的戰力。在高雄市長初選，林佳龍力挺林岱樺；在往後的總統初選，林岱樺也要力挺林佳龍，打群架可增加兩人的參選勝算。而派系存在的另一個功能就是監督，以免互相牽連。林佳龍帶領子弟兵力挺林岱樺，弱化派系的監督力量，甚至會引發集體毀滅的災難。

翁達瑞批評，林佳龍缺乏應有的從政格局，為了力挺林岱樺參選高雄市長，傷害了派系、政黨、與國家的利益。他認為，林岱樺強力參選將嚴重傷害民進黨的選情。若林岱樺被法院判處有罪，民進黨會受到更大的傷害，不論林岱樺是否贏得初選。且林岱樺的參選會造成民進黨的價值分裂，黨內分成挺貪腐與反貪腐兩陣營。就算林岱樺初選落敗，正國會的力挺也會降低民進黨在大選的勝算。

翁達瑞也認為，萬一林岱樺初選勝出，反貪腐的民進黨支持者未必含淚投票。在大選時，林岱樺詐領助理費的醜聞會成為選舉攻防的焦點，甚至會外溢到其他選區。他也表示，林佳龍可以相信林岱樺不貪不取，也應該支持林岱樺在法庭為自己辯護，但沒必要力挺她參選高雄市長。林岱樺要取回清白，不需要有市長的身份。若林岱樺無法忘情高雄市長，可在取回清白後再參選，而且勝算更高。「不論就從政格局或選舉算計的角度看，林佳龍動員派系成員力挺林岱樺都是一個錯誤，極可能對本土政權造成嚴重的傷害，請林佳龍三思」。

