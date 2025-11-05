「請民進黨停止霸凌公教！」​張啓楷：砍退休金只省2700億，補助台電就花3000億

立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨提案的「公教年金修正草案」，主張停砍所得替代率，引起朝野爭論，民進黨立委吳思瑤也強調「年改走回頭路」。對此，民眾黨立委張啓楷怒嗆，「請民進黨不要一直霸凌公教人員」，並針對年改提出3大要求。



張啓楷表示，民進黨政府的弊案浪費了多少錢，最近最有名的就是國軍一瓶水120元、一張桌子250萬，連國防部長顧立雄自己都覺得不好意思；國防部這次的韌性特別預算，立法院也砍掉了50億，這些錢為什麼不能省下來，照顧我們的公教人員。

張啓楷怒批，政府最近這幾年就撥補給台電3000億，公教人員的退休金被砍了第7年，只省下2700億，都是因為民進黨錯誤的能源政策，為什麼要這樣霸凌公務人員？大家都不去當公務員，當老師的人也減少，教育受到影響，民進黨推年改全體民眾都受害。

張啓楷說，公教退休金的所得替代率已經被砍了三分之一，「該停了吧」，所以民眾黨提出要求，先是從今年開始停砍所得替代率；再來是要求職業平等，勞保最近這3年每年都撥補1300億，可是公教的撥補全部短缺，所以公教要跟勞工一樣，政府該撥補公教的錢要補齊。

​​張啓楷表示，而且退輔基金最近水位是高的，我們財政現在變好了，總預算明年超過3兆，最近每年都超徵稅收，「所以你當初改的基礎都已經不在了，國家財政變好了，那你為什麼要繼續砍？」



張啓楷強調，他們贊成勞工繼續撥補，但同時也要給公教人員撥補，「撥好就沒有破產問題，就是永續發展。」民眾黨對此提出3個方案 ，第一是停砍年金，第二是補齊撥補，第三則是維持基金的經營績效，最近這五年的績效高達9%，只要在7%以上都沒有問題。

