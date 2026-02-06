請生理假被主管嗆「要提高忍痛力」 女子氣炸提離職

國外一名女子因生理痛請假遭主管訓斥。（示意圖／翻攝自photoAC）

台灣職業女性每月可請1天生理假，而每年有3天生理假不計入病假計算。一名國外女子分享，她因生理期不舒服向公司請生理假，卻被主管叫到辦公室訓斥，認為她不應因此請假，甚至叫她提高自己的忍痛力，讓她氣到想離職，貼文曝光後，立刻引發網友大量討論。

一名女子近日在論壇Reddit發文分享，自己因為生理期導致嚴重經痛與頭痛，連續3個月每個月都會請一天生理假，也在請假信中清楚說明身體狀況，但仍被主管叫到辦公室質問。

原PO表示，主管對她說「我老婆也有月經，但她每個月都能照常上班」，她則回應每個人的耐痛程度不同，沒想到主管竟然直接回嗆「那妳就提高妳的忍痛能力」，讓她相當生氣。

原PO透露，對方後來還以她參加工作相關課程為由，直接從她的薪水中扣錢，讓她非常氣憤，且因為這名主管是老闆的兒子，所以就算向公司反映，人資也幫不上忙，最終她選擇離職，不想再忍受。

貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言表示「如果是有規模的大公司，可以告他性騷擾」、「這不是小事，如果公司有完善的反性騷擾政策，且有證據支持，那妳就應該提出投訴」、「請告訴他，這種事不是「提高忍痛力」就能解決的，他根本沒資格說那種話」、「他是你老闆嗎？你沒有剩餘假期了嗎？他為什麼要干涉你」、「身為男人，我無法認同他」。

