請留意！通往觀霧的大鹿林道24K-24.5K 1/19起實施交管

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉大鹿林道為通往觀霧國家森林遊樂區的聯外道路，林業及自然保育署新竹分署表示，為執行大鹿林道24K-24.5K沿線火災跡地伐除受災木復育造林工作，預計自下週一(19日)起到1月31日止於該路段實施交通管制，以兼顧作業人員與用路人行車安全。

新竹分署指出，管制方式為，每星期一至星期五的上午7時30分至下午4時30分，採每小時半點放行10分鐘，中午11時30分至12時30分休息不管制，另國定假日及星期六、日不管制。

新竹分署表示，大鹿林道22K-24.5K沿線火災跡地因火燒後林木逐漸枯死，可能發生不可預期的傾倒、滑落或砸落等危險，影響人車通行安全，採分期、分區方式，陸續進行伐採受災林木及復育造林作業。

交通管制期間，請用路人耐心等候並請配合交管人員的指揮；若遇緊急救難或其他特殊需求，請通報現場交管人員，在安全無虞之情況下機動放行，造成不便敬請見諒。#

