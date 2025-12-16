請病假不再「一刀砍全勤」 勞工請假新制元旦上路！違者最高罰百萬

之後勞工請假，雇主不得再全扣全勤獎金。示意圖。取自Unsplash



勞動部日前公布修正《勞工請假規則》部分條文，新制將於明年1月1日實施，此次聚焦兩大重點：一是明定勞工一年內普通傷病假未超過10天，雇主不得給予任何不利處分；二是全勤獎金扣發必須遵循「比例原則」，不得因請病假一天就全數沒收，違規者最高可處新台幣100萬元罰鍰。

勞動部說明，本次修法導火線，源自空服員抱病上班不幸過世的社會事件，調查問卷顯示不少基層勞工因擔心請病假影響考績、排班，或遭扣全勤獎金，選擇忍病上班，已實質侵害勞動權益。

新制規定勞工一年內累積請普通傷病假未超過10天，雇主不得因此影響其考績、排班、升遷，或給予其他不利處分，藉此降低勞工「不敢請病假」的壓力。

勞動部指出，修法核心在於針對長期引發爭議的全勤獎金扣發方式，建立清楚的「比例原則」。舉例而言，若勞雇雙方約定每月工資為3萬3000元，其中3000元為全勤獎金，勞工當月請病假1天，其餘工作日皆正常出勤，雇主明年起不得全數扣除3000元全勤獎金，最多僅能扣除100元（3000元÷30天）。

勞動部強調，勞工請病假期間，薪資已依法減半，若再因請假而喪失全部全勤獎金，形同「雙重懲罰」，並不合理。

針對低薪勞工權益，勞動部也進一步說明，若勞工薪資結構為「底薪＋全勤獎金」，且整體工資金額貼近每月最低工資2萬9500元，即便雇主調整薪資結構，也不得藉此加重扣款。

依現行解釋令，勞工請病假1天，雇主最多只能扣除「每日最低工資的一半」，也就是491元（2萬9500元÷30天÷2）；例如勞工請病假1天，當月工資仍應為2萬9009元（2萬9500元-491元），不因底薪或全勤獎金比例調整而改變。

勞動部提醒，雇主如欲調整工資項目或結構，必須與勞工協商並取得合意，不得片面不利變更。若雇主對病假扣發全勤獎金超過比例原則，或導致病假當月工資低於法定最低標準，主管機關可依違反《勞動基準法》第43條規定，處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

