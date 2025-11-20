請病假不用再怕！勞動部拍板：一年10天內「零懲罰」 雇主不得不利對待

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

長榮航空空服員抱病值勤、返台後仍不幸病逝的事件，引發社會強烈關注，也凸顯許多產業對病假的不友善文化。外界要求改革的聲浪持續擴大。對此，勞動部長洪申翰今（20）日表示，相關調查已完成，下午將正式對外說明。勞動部已決議推動請病假法制化，明定勞工一年內病假未超過 10 天，雇主不得因此對勞工做出不利對待。

勞動部長洪申翰宣布，勞工請病假將法制化。（圖／洪申翰臉書）

洪申翰指出，透過與長榮航空員工的訪談，勞動部發現部分勞工在請病假後確實遭受不合理處遇，甚至讓員工感到「變相懲罰」，導致身體不適卻不敢請假、被迫抱病上班。他強調，勞工請病假本應受到尊重，應透過法制化補強保護。

廣告 廣告

針對病假制度修正方向，洪申翰說明，經與專家學者及勞雇團體研商後，勞動部將在《勞工請假規則》中明文規定：勞工一年內請病假未超過 10 天，雇主不得做出任何不利對待。此外，他也強調，雇主在評估勞工工作表現時，必須綜合考量工作能力、態度及實際績效，不能把「病假天數」當成唯一基準。

洪申翰表示，希望透過制度修正，讓「生病就該休息」成為基本共識，讓勞工健康被優先重視。他強調：「勞工的健康，是企業永續的重要資產。」

更多FTNN新聞網報導

長榮空姐案調查結果出爐 勞動部祭新規：1年只請10天病假不得不利對待

前員工指控館長性騷擾！勞動部出手了：若屬實可重罰1百萬

空服員血汗排班引關注！勞動部與6家業者達成4決議：病假不列入勤惰考核

