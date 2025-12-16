請病假全勤獎金全沒了？勞動部驚曝「這鐵律」 雇主若犯可重罰

生活中心／李宜樺報導

請病假會不會被扣全勤獎金，一直是勞工最關心的權益之一。勞動部為保障勞工權益，針對請假扣全勤獎金的相關規範，今（16）日發布最新六大QA做出詳細說明，重申全勤獎金的扣發必須遵循「比例原則」。這項鐵律一出，等於是宣告資方若再因勞工請病假而全數扣除全勤獎金，將面臨違反《勞動基準法》的嚴厲處罰。

病假只能按比例扣全勤



勞動部指出，依《勞工請假規則》第9條第2項規定，若公司設有全勤獎制度，勞工請病假時，雇主僅得依「未出勤日數比例」扣除全勤獎金，不得全數扣光。舉例來說，若每月全勤獎3000元，請病假一天，最多只能扣100元，超扣就屬違法。

亂扣全勤恐挨罰



若雇主未依比例扣發，甚至溢扣全勤獎，已違反病假期間工資給付的最低標準，可依《勞動基準法》第43條開罰。勞動部強調，設計全勤獎制度的目的，不能變相成為「不敢生病」的壓力來源。

換名字也不能規避



不少企業改用「績效獎金」或其他名目，實際卻只看出缺勤狀況發放。勞動部說明，只要該獎金本質屬於勞務對價、且與全勤性質相同，仍適用同樣保障，不能因改名就規避規定。

團體協約也不能違法



即便透過工會簽訂團體協約，也不得約定「請病假就不給全勤獎」。勞動部指出，《勞工請假規則》屬強制規定，任何低於法定保障的約定均屬無效。

薪資結構再怎麼改都有限



針對企業將薪資拆為低底薪加高額全勤獎的情況，勞動部強調，勞工請病假當月工資，仍不得低於最低工資扣除病假未出勤部分後的餘額，換句話說，怎麼拆，扣薪上限都一樣，不能變相多扣。

