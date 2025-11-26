請病假全勤獎金就沒了？勞動部長洪申翰：2026年新制禁「全有全無」、只能按比例扣除！揭長榮空服員高壓內幕
考核看績效不看病假天數 資方處分需舉證與請假無關
勞動部長洪申翰接受黃暐瀚訪問時，針對長榮航空空服員事件後的勞工病假權益改革，說明勞動部已於上週修訂勞工請假規則，新制將於2026年1月1日正式實施。過去許多勞工因擔心請病假會被扣光全勤獎金、影響考核，即使生病也不敢請假；新制明定全勤獎金不得「全有全無」，必須按比例扣除，例如請1天只能扣1/30，且績效考核不得單看請假天數，若資方要做不利處分，須舉證與請假無關。
長榮空服員事件揭露管理制度導致機組員「能撐就撐」、抱病上班文化
洪申翰表示，長榮航空在10月發生空服員因病逝世事件後，勞動部進行仔細調查，訪談包括9月底該班機組員、工會及家屬等。調查發現這家航空公司的管理機制「真的是蠻高壓的」，讓空勤組員「明明已經生病了，照理來說應該要請病假，但卻不敢請」。
洪申翰指出，請病假會被公司用管理制度「可能會扣分、可能會扣獎金」，甚至「不讓你選排班的權利、不讓你選休假的權利」，導致機組員形成「能撐就撐」、必須抱病上班的文化。
請病假影響記錄 空服員寧請無薪假也不敢請半薪病假
洪申翰說明，有些機組員為了怕請病假，「只敢請沒有薪水的家庭照顧假」，「明明有半薪的病假可以請，也應該請半薪的病假，但因為太害怕請病假，害怕被管理的制度懲罰」。他透露，甚至班機上的事務長「我知道他生病，可我不敢叫他請病假，因為如果他請病假，就會影響他的記錄」。
洪申翰表示，調查訪談中「幾乎所有的機組員都講到了這些事情」，他認為這種「過度使用管理制度」的「勤惰管理」方式，「真的已經很大的影響到勞工的健康權利了」。
請病假全勤獎金就沒了？勞動部修法：禁全扣 改按比例扣除
洪申翰指出，上週修訂的勞工請假規則明定，「如果勞工請病假，沒有超過十天的話，僱主不能夠給予不利對待」，包括扣獎金、不讓選排班權利、全勤獎金、績效等。
關於全勤獎金部分，洪申翰說明，過去可能「請一天病假，全勤獎金那三千沒了」，造成「全有全無」的狀況讓勞工不敢請假。新制規定「全勤金當然它是看著你的出勤，可是就算要扣，只能按比例扣」，例如請一天只能扣三十分之一。
黃暐瀚詢問這是勞動部建議還是強制規定時，洪申翰回應，「上個禮拜其實有公佈實施的」,，引述規定內容：「僱主扣除全勤獎金應該要合理，不得違反比例原則，或是對於未足月請病假有全數不予發給的情況」。
考核看績效不看病假天數 資方處分需舉證與請假無關
洪申翰強調，「不管請多少的天數，我們都會要求這個管理跟考核，應該是要看勞工的實際的績效、或他的工作能力、或工作態度，而不是只是單看請病假的日數」。他說明，「如果資方要做不利之處分的話，你要舉證這個不利處分跟他的病假無關」，可能是因為工作表現等因素。
2026年1月新制上路 洪申翰：勞工健康應是企業營運優先考量
洪申翰說明政策目的，「我們認為今天不管任何的管理的制度，都不應該是以去壓制勞工的健康權利來作為代價」，「勞工的健康的權利應該被視為是企業運作、包括企業營運,因為我認為應該是最優先之一該被考慮的事情」。
他強調，「當然沒有人希望生病，那事實上請病假也只有半薪，對一個勞工來說也有一半的薪水的損失」，但「最不好的狀況就是勞工必須要抱病上班，其實這對企業的工作的績效、工作的成果也不一定是好的，甚至對服務的品質也不一定是好的」。
洪申翰表示，上週發布後，「接下來我們會用各種的方式來讓更多的勞工跟企業知道，這是接下來大家在健康權利上、在病假權利上面，我們在管理制度上面希望來去支持勞工的地方」。新制將於2026年1月1日起正式實施，勞資雙方應及早因應。
其他人也在看
外送員專法草案出爐！洪申翰自稱重度使用者：不會變貴 外送員憂「退訂潮縮單」
勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會日前表示可接受，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，因此增加成本不應再轉嫁消費者。外界優先是否會讓外送未來變貴，勞動部長洪申翰說自己也是重度使用者，要大家不用擔心漲價。但第一線的外送員則擔心，未來恐怕會接不到單。太報 ・ 1 天前
洪申翰直播談政績！ 網友問「周休三日」沒回
勞動部長洪申翰上任一周年，難得開直播跟網友聊天，但聊到去年北分署的罷凌案，洪申翰更是一度微哽咽，強調這是他想努力修法的動力，不過面對網友提問＂周休三日＂他怎麼看，洪申翰沒有正面回應，而台北產業工會理事長鄭力嘉認為，或許部長還在整合各方意見。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
陽光行動／雙北市府帶頭減廢 為何都破功？
紙容器源頭減量知易行難，台北、新北市政府都曾帶頭推動紙容器源頭減量，開會公務便當一律訂可循環使用的鐵盒便當，也限制市府大樓內的公務員不得攜入紙容器便當、塑膠盒裝的水果盒等一次性容器，雖然立意甚佳，但幾年下來因實務上的困難，已形同具文。聯合新聞網 ・ 1 天前
議員提議修財劃法 盧秀燕：盈餘加強長照與兒福
【記者陳世長台中報導】台中市議會(24)日進行定期會市政總質詢，市議員李中表示地方財政艱難，需要透過財劃法的修改，才能確保公務的正常執行。李中議員表示，若未來通過財劃法修正並獲得更多資金，建議市長盧秀...自立晚報 ・ 1 天前
他問若實施「週休三日」公務員跟進？一票人秒潑冷水：這1方案應更好
台灣勞工去（2024）年的總工時高達2030小時，遠高於鄰近的日本與韓國，這使得近年來勞工權益意識抬頭，紛紛希望台灣能像部分國家一樣實施「週休三日」，以擁有更多休息時間。此議題也成為公共政策平台上的熱門連署項目，目前已順利通過門檻，勞動部必須在12月7日前正式回應。對此，一名網友好奇，如果這項法案通過，公務人員是否也能同步實施週休三日？貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
擔心退休金不足？掌握3關鍵 勞保年金月領破2萬 養老不卡關
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 勞保年金是退休基本保障，但逾半數退休勞工月領不到2萬元，遠低於基本工資，亦不足以支應台北最低生活費。如何提高勞保年金月領金額，成為準備退休勞工最關心的議題。 根據勞保局統計，截至去（2024）年底共有逾187萬名退休勞工領取勞保老年年金，平均領取金額為1萬...Money 錢 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 8 小時前
國分太一終於出面 淚灑記者會嘆「只是想知道我錯在哪」
前「TOKIO 東京小子」成員國分太一日前突然遭電視台以「違反公司規範」除名，他在今（26日）突然與律師共同召開記者會，首次針對「多次違反公司規範」遭日本電視台除名並無限期停工一事說明，但還是留下不少謎團。他身穿黑色西裝、神情憔悴，數度哽咽鞠躬，向所有受牽連的當事人、節目製作人員、贊助商及觀眾致歉，並坦言「在幾天內失去了所有」。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 2 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 8 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 4 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 12 小時前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前