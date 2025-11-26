請病假全勤獎金就沒了？勞動部長洪申翰：2026年新制禁「全有全無」、只能按比例扣除！揭長榮空服員高壓內幕

勞動部長洪申翰接受黃暐瀚訪問時，針對長榮航空空服員事件後的勞工病假權益改革，說明勞動部已於上週修訂勞工請假規則，新制將於2026年1月1日正式實施。過去許多勞工因擔心請病假會被扣光全勤獎金、影響考核，即使生病也不敢請假；新制明定全勤獎金不得「全有全無」，必須按比例扣除，例如請1天只能扣1/30，且績效考核不得單看請假天數，若資方要做不利處分，須舉證與請假無關。

長榮空服員事件揭露管理制度導致機組員「能撐就撐」、抱病上班文化

洪申翰表示，長榮航空在10月發生空服員因病逝世事件後，勞動部進行仔細調查，訪談包括9月底該班機組員、工會及家屬等。調查發現這家航空公司的管理機制「真的是蠻高壓的」，讓空勤組員「明明已經生病了，照理來說應該要請病假，但卻不敢請」。

洪申翰指出，請病假會被公司用管理制度「可能會扣分、可能會扣獎金」，甚至「不讓你選排班的權利、不讓你選休假的權利」，導致機組員形成「能撐就撐」、必須抱病上班的文化。

請病假影響記錄 空服員寧請無薪假也不敢請半薪病假

洪申翰說明，有些機組員為了怕請病假，「只敢請沒有薪水的家庭照顧假」，「明明有半薪的病假可以請，也應該請半薪的病假，但因為太害怕請病假，害怕被管理的制度懲罰」。他透露，甚至班機上的事務長「我知道他生病，可我不敢叫他請病假，因為如果他請病假，就會影響他的記錄」。

洪申翰表示，調查訪談中「幾乎所有的機組員都講到了這些事情」，他認為這種「過度使用管理制度」的「勤惰管理」方式，「真的已經很大的影響到勞工的健康權利了」。

請病假全勤獎金就沒了？勞動部修法：禁全扣 改按比例扣除

洪申翰指出，上週修訂的勞工請假規則明定，「如果勞工請病假，沒有超過十天的話，僱主不能夠給予不利對待」，包括扣獎金、不讓選排班權利、全勤獎金、績效等。

關於全勤獎金部分，洪申翰說明，過去可能「請一天病假，全勤獎金那三千沒了」，造成「全有全無」的狀況讓勞工不敢請假。新制規定「全勤金當然它是看著你的出勤，可是就算要扣，只能按比例扣」，例如請一天只能扣三十分之一。

黃暐瀚詢問這是勞動部建議還是強制規定時，洪申翰回應，「上個禮拜其實有公佈實施的」,，引述規定內容：「僱主扣除全勤獎金應該要合理，不得違反比例原則，或是對於未足月請病假有全數不予發給的情況」。

考核看績效不看病假天數 資方處分需舉證與請假無關

洪申翰強調，「不管請多少的天數，我們都會要求這個管理跟考核，應該是要看勞工的實際的績效、或他的工作能力、或工作態度，而不是只是單看請病假的日數」。他說明，「如果資方要做不利之處分的話，你要舉證這個不利處分跟他的病假無關」，可能是因為工作表現等因素。

2026年1月新制上路 洪申翰：勞工健康應是企業營運優先考量

洪申翰說明政策目的，「我們認為今天不管任何的管理的制度，都不應該是以去壓制勞工的健康權利來作為代價」，「勞工的健康的權利應該被視為是企業運作、包括企業營運,因為我認為應該是最優先之一該被考慮的事情」。

他強調，「當然沒有人希望生病，那事實上請病假也只有半薪，對一個勞工來說也有一半的薪水的損失」，但「最不好的狀況就是勞工必須要抱病上班，其實這對企業的工作的績效、工作的成果也不一定是好的，甚至對服務的品質也不一定是好的」。

洪申翰表示，上週發布後，「接下來我們會用各種的方式來讓更多的勞工跟企業知道，這是接下來大家在健康權利上、在病假權利上面，我們在管理制度上面希望來去支持勞工的地方」。新制將於2026年1月1日起正式實施，勞資雙方應及早因應。