請病假明年起能扣全勤獎金嗎？ 勞工請假新制影響一次看

勞動部日前宣布，將修正《勞工請假規則》，並從明年1月1日起施行。本次修正內容主要分為4大面向，內容包括勞工1年內請普通傷病假未超過10日，雇主不得因此有不利處分；雇主若欲對勞工進行不利處分，應負舉證責任；雇主考核勞工時應考量工作能力、態度及績效，不能僅考量病假日數；勞工請病假後，全勤獎金扣發應依病假日數比例計算。

勞工請病假規定為何？

依《勞工請假規則》第10條規定，勞工辦理請假手續時，雇主得要求提出證明文件。至於請假程序、證明等相關規範，應事先明訂於工作規則或勞動契約，並報主管機關核備。

勞工請病假時，可使用合法醫療機構或醫師開立的證明書，或是門診收據、藥單等足以作為就醫事實之依據。如果勞工已提出前述請假證明，則雇主即應依法給病假。

可用小時或半日為單位請病假嗎？

根據《勞動基準法》規範，病假是以「日」為計算單位，但勞動部表示，若經勞雇雙方協商同意，以小於「日」的單位計算病假亦屬可行。

勞動部也提醒，新制上路後，若勞雇雙方約定可以「小時」或「半日」為單位請病假，且勞工1年內普通傷病假加總未超過10日，雇主同樣不得因此對勞工進行不利處分。

請病假會不會影響全勤獎金？

據《勞基法》現行規定，勞工1年內請普通傷病假未超過30日者，請假期間工資為折半發給；若請假超過30日，則無給薪強制規定。

而在新制實施後，若雇主欲針對請病假勞工扣發全勤獎金，應依照病假日數比例計算。舉例而言，勞雇雙方原本約定每月全勤獎金為3000元，勞工當月請了1日病假，其餘工作日皆正常出勤，則雇主最多僅可扣除100元全勤獎金（以3000元除以30天計算）。

雇主哪些行為屬於「不利處分」？

勞動部指出，新修正《勞工請假規則》中所提到的不利處分，是指雇主透過管理權給予勞工差別待遇，藉此使勞工不敢請病假而抱病上班。具體樣態包括對勞工實施解僱、降調、減薪，或損害勞工依法令、契約或習慣上應享有的權益、考績等。

舉例來說，雇主若因勞工請普通傷病假而扣發其獎金、降低年度考績、影響升遷資格、不提供排班權利或取消原有福利等，都屬不利處分，但實務上仍需視個案情況判斷。

若勞工遭遇不利處分可怎麼辦？

根據修正後的《勞工請假規則》，勞工若1年內請普通傷病假未超過10日，卻遭雇主不利處分，可以向地方勞工主管機關申訴，且須由雇主就其行為或處分合理性負舉證責任；若雇主無法證明不利處分與勞工請病假無關，且經勞工機關認定屬實，可依《勞動基準法》開罰2萬元至100萬元。

若勞工1年內請普通傷病假超過10日，雇主在考核勞工時仍應就工作能力、態度及績效等做綜合考量，不能僅考量病假日數。勞工若發現雇主僅以病假為由給予考核，導致自身遭受不利益時，同樣可申請勞資爭議調解或訴訟。