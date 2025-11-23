請等6萬分鐘！蔡依林演唱會系統塞爆 1小時12萬張票沒了…粉絲崩潰哀號

天后蔡依林釋出在洛杉磯的彩排照。取自蔡依林IG



許多民眾今天（11／23）都守在電腦或手機旁，就是為了搶音樂天后Jolin蔡依林的演唱會門票，蔡依林首度將在台北大巨蛋開唱，時間是2025年12月30日至2026年1月1日，一連舉辦3天的「JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI 2025-2026」。不過今天大批粉絲搶票到天荒地老，因為許多網友無法順利登入網站，就算搶到票卻付款失敗，甚至有網友稱系統顯示要等6萬分鐘才能進入系統，讓網友崩潰吶喊。

蔡依林大巨蛋首度開唱，今天中午在KKTIX全面啟售，一度疑似因不堪負荷，出現等待時間需要等6萬分鐘的狀態。蔡依林天后魅力無法擋，開賣僅約1小時，3場演出約12數萬張門票已全數完售。

但是不少粉絲都只能看著螢幕發呆，因為系統有跳出15115分鐘等待時間，這真的是要粉絲等到天荒地老。甚至，有粉絲表示，一度看到有人分享要等6萬分鐘的超級離譜情況。

不少沒搶到票的粉絲絕望表示，只要看到有人多搶票又貼出來賣，一律按檢舉。

主辦單位超級圓頂和售票系統KKTIX公告：「蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會，目前售票系統正整理逾時未完成結帳票劵，預計今日（11 / 23）17:00 重新釋出票券於KKTIX售票系統再次開放售票， 若付款失敗，請參考頁面上的付款期限之內再次嘗試用信用卡付款。再次提醒！請勿購買任何非本公司公告售票系統所販售之票劵，以免權益受損。」不少網友滿心期待清票，但仍無法搶到，大喊崩潰。

至於是否有可能加場，先前蔡依林曾透露，會以演好這3場為主。至於是否有機會加場，需等待官方消息。蔡依林也曾低調指出，這取決於團隊交台的速度，暗示若時間允許，加場的可能性是存在的。

