「請總統做出明智決斷」曹興誠：賴清德應徵召沈伯洋選台北市長

記者李鴻典／台北報導

民進黨2026誰來挑戰台北市長蔣萬安備受關注，前聯電董事長曹興誠今（12）天發聲表示，總統賴清德應該徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。

曹興誠表示，總統賴清德應該徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。（圖／翻攝畫面）

曹興誠說，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲立法院長韓國瑜，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。韓院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。

如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。

曹興誠說明，「你中共以全球通緝來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長」；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。

廣告 廣告

沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。

曹興誠說，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，一場用中文，一場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。

中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈。中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？

曹興誠直言，近日賴總統用人、識人之能，頗受台派質疑。倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升26、28 年民進黨的選情。

讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益。「敬請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷」。

更多三立新聞網報導

中國威脅抓沈伯洋！公督盟喊話立院發聲譴責：藍白跟韓國瑜別裝聾作啞

民進黨點名韓國瑜鄭麗文 要站民主自由陣線還是應和中國

中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴

中共揚言「跨境抓捕沈伯洋」！陸委會打臉了：中國對台灣沒有法律管轄權

