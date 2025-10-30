請習吃雞排？黃國昌在黑名單 梁文傑笑了

▲民眾黨主席黃國昌表態想見中國領導人習近平，但自己卻還在黑名單上！對此，陸委會副主委梁文傑說，不需要太急著倉促表態。圖／陸委會提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席當選人鄭麗文表態，為兩岸和平，願意中國領導人習近平見面，而民眾黨主席黃國昌今（30）日上廣播節目受訪也表態，不排斥見習近平，「賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，那為什麼我不能邀習近平吃雞排？」。但尷尬的是，他現在還被中國列在黑名單上。對此，陸委會副主委梁文傑建議，不需要太急著倉促表態。

梁文傑表示，不確定黃國昌還在不在黑名單上？但中共已經把話講得很清楚，未來必須是未來要走愛國者治台路線，所謂的愛國者就是對中國效忠的人，「你可以見到習近平，你就是被認可的人士」，並呼籲黃國昌別太急著倉促表態。

針對黃國昌也在廣播節目痛批，若陸委會存在的功能是「讓梁文傑放狠話、講幹話，那不應該是他們存在的目的」。這讓梁文傑聽了很傻眼直說，自己常被人抱怨講話太溫柔、太慢條斯理，「若這樣就是放狠話，應該卑躬屈膝的講話，那我就不知道該怎麼講話了」。

