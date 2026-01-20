請自行滾蛋！金正恩工廠致詞發飆 罕見當場炒副總理：無能又不負責任

編譯張渝萍／綜合報導

金正恩生氣了，罕見當場將副總理炒魷魚！

綜合法新社與《朝鮮日報》20日報導，北韓官媒《朝鮮中央通訊社》（KCNA）指出，北韓領導人金正恩在一座工廠竣工儀式上，不滿負責工程的副總理楊勝虎的表現，稱他是「不負責任、粗魯無能的領導幹部」，當場將他撤職。

金正恩在一座工廠竣工儀式上，不滿負責工程的副總理楊勝虎的表現，罕見當場炒他魷魚。（圖／翻攝畫面）

典禮致詞批官員「不負責任、自保主義」

報導指，金正恩19日出席咸鏡南道咸興市的龍城機械聯合企業「第一期現代化工程竣工典禮」，在典禮上致詞時，金正恩指出，這項工程的真正成果並非現代化本身，而是在推進的過程中，「打擊長期存在的不負責任，以及自保主義」。

金正恩批評，這項工程的疏失，是關係到整個國民經濟的重大問題，並點出，這項工程從第一階段就脫離正軌。

點名副總理：來得及之前自行離職吧

接下來金正恩便點名負責機械工業的副總理楊勝虎，稱他：「不適合擔任目前的職務」。之後更直白地說：「請你，副總理同志，在還來得及之前，能夠自行承擔責任的時候，自行離職吧」。但等不及楊勝虎自行離職，金正恩當場就宣布：「我今天在此解除你的一切職務。」

金正恩稱，楊勝虎並沒有「反黨」，但指控他「以不適當的行為嘲弄黨的領導」。金正恩將這個情況比喻為「不是讓牛拉車，卻讓山羊拉車」，並反問道：「到底該由山羊拉車，還是由牛拉車？」

楊勝虎是多名副總理之一，負責機械工業領域，屬於高級幹部。他曾任大安重型機械聯合企業經理、機械工業部部長，並獲提拔為勞動黨中央委員會政治局委員。

金正恩也點名其他官員：充當旁觀者

金正恩同時批評前內閣總理金德訓及其他政策指導官員，在現代化工程中「失職怠惰、充當旁觀者」，並表示他們「應當深刻反省」。

外界推測，自上月第八屆勞動黨中央委員會第十三次全會後便未再公開露面的金德訓，可能已遭處分。

金正恩透露，在龍城機械聯合企業第一期現代化工程中發現60多項問題，並具體說明了工程延宕的原因。他還譴責內閣官員在遭批評後，將責任轉嫁給軍工部門，稱此舉是「可恥的行為」與「狡猾的自我保身」。

金正恩強調，必須「徹底清除官員中根深蒂固的不負責任、自保主義與懶散作風」，並要求加強思想教育與思想鬥爭，針對那些「表面上執行黨的決定，實際上卻優先考慮自保、逃避現實、抱持短視態度」的人。

北韓面臨多重制裁經濟難有起色

報導指，擁有核武的北韓因其武器計畫而面臨多重制裁，長期以來一直受困於停滯不前的國營經濟，以及嚴重的糧食短缺問題。

金正恩經常公開斥責因經濟政策管理不善而被指責怠惰的官員，但如此公開地撤換高級官員的情況仍相當罕見。

