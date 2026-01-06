請託柯文哲無效！藍白再封殺國防及總預算 柯建銘：好事多磨

雙柯2日碰面，柯建銘（右）當面請託柯文哲（左），盼民眾黨能支持總預算及國防預算案。（資料畫面）

前民眾黨主席柯文哲2日以協助黨籍立委陳昭姿推動《代孕法》為由拜會藍綠黨團，和民進黨團總召柯建銘見面時反被請託，盼民眾黨能在程序委員會讓總預算、1.25兆國防特別預算等排進議程，今（6日）柯建銘罕見現身程序委員會，並主動與民眾黨立委劉書彬交談，可惜仍未獲支持，只能等9日立法院會確定議程，對此，柯建銘僅簡單表示「好事多磨，繼續努力」。

立法院今年新會期首次展開程序委員會，由於2日柯建銘當面請託柯文哲，也讓今天的程序委員會備受關注，會議前柯建銘主動與劉書彬交談，國民黨團書記長羅智強見柯建銘到場，也上前打招呼還指柯是「稀客」，在藍、綠各有9席委員會狀況下，白委劉書彬成為關鍵一席。

會中藍白再度聯手，以10：9否決綠營提案，並通過劉書彬提案，也就是總預算、1.25兆國防特別預算等案，都有待9日立法院會議程當天朝野協商，不過近來相關提案都被藍白以人數優勢擋下，9日被排進議程機率不高。

面對這國防特別預算第6度在程序委員會遭封殺，羅智強則將責任歸咎於總統賴清德，「讓預算被擋6次的是賴清德，若賴願意明天至立法報告，就會立刻安排國防預算付委」；民進黨立委沈伯洋則認為，總統到立院報告與國防預算審查是兩件事，並直指藍委若希望國防預算可在委員會進行調整，就應先讓總預算與國防預算案付委審查。





