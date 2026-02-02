請託韓國瑜速審總預算 賴清德再轟藍白「強推爭議法案」：希望全國民眾評評理

立法院第11屆第5會期今（2）日正式展開，賴清德上午出席「春節前慰勉臺北郵局快捷郵件投遞同仁」活動時，針對上會期中央政府總預算及1.25兆元國防特別條例在立法院遭封殺一事，公開表達不滿，賴清德批評，在野黨掌握多數席次，卻未對攸關國家安全與民生的預算進行審查，反而全力推動多項爭議性法案，呼籲全國民眾「評評理」。

賴清德受訪表示，在立法院當家的國民黨與民眾黨，於預算會期對福國利民的中央政府總預算「沒有任何審查」，同時也無視中國威脅，阻撓國防特別條例，但卻「用盡全力、因人設事」，強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，並讓國民黨再度擁有黨產，「這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

針對新會期是否可能尋求政黨合作、再向在野黨遞出橄欖枝，賴清德重申，國眾兩黨掌握多數，卻未善盡審查預算之責，反而持續阻撓攸關國家安全的國防特別條例，相關作為已對國家長遠發展造成影響。

至於藍白強行通過衛廣、不當黨產條例等爭議法案，府院是否考慮「不副署」作為因應手段，賴清德表示，行政院已對外說明，將針對這三項強行表決通過的法律，採取合憲、合法的方式處理，目前正積極與專家學者討論中。

被問及立法院長韓國瑜在此過程中的角色與職責，賴清德表示，自己身為總統「沒有批評，只有請託」，並請託韓國瑜能注重國家未來的長遠發展，不論是國家安全、經濟發展或人民福祉，都應發揮國會議長的功能，讓中央政府總預算能夠盡速完成審議，也讓國防特別預算儘快通過。他強調，這是立法委員的職責，「也應該是國會議長應有的權責」。

