請貴賓狗挑刮刮樂 中年男刮中100萬後這樣報答
〔記者鄭琪芳／台北報導〕屬馬的「貴賓狗」帶財？台彩表示，1位年約50歲的中年男子到彩券行挑選「2000萬超級紅包」刮刮樂，得知彩券行貴賓犬「黑妞」今年剛好12歲、推估生肖屬馬，因此突發奇想請「黑妞」挑選檯面上陳列的2000元刮刮樂，聽話的「黑妞」伸出前爪壓在2張刮刮樂上，沒想到其中1張竟幸運刮中100萬元。
根據宜蘭縣宜蘭市和睦路「大家贏投注站」代理人張小姐轉述，彩券行有一隻黑貴賓犬「黑妞」，平常陪她一起到店裡上班，個性親人、聰明且乖巧，深受客人喜愛；當天，1位年約50歲的中年男子到店內挑選「2000萬超級紅包」，閒聊中得知黑妞今年剛好12 歲、推估生肖屬馬，中年男子突發奇想便請「黑妞」伸出可愛的小爪子，隨意挑選2000元刮刮樂，沒想到竟幸運刮中100萬元，中獎人直呼「太神奇了」，承諾一定會準備滿滿的罐頭好好答謝黑妞帶來的好財運。
台彩推出新年限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂，頭獎獎金2000萬元共10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%。
