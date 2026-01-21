請辭文傳會主委？吳宗憲否認喊「目前沒有要辭」：一直協助黨務推動

記者詹宜庭／台北報導

2026地方選舉佈局，多個縣市仍在協調中，國民黨主席鄭麗文今（21日）在中常會上重申初選遊戲規則，並以角逐宜蘭縣長提名的文傳會主委吳宗憲為例，強調不會在初選前要求他請假或請辭。吳宗憲會後也指出，他一直在協助相關黨務推動，目前沒有要辭。

對於是否有規劃請辭或請假主委？吳宗憲中常會後受訪表示，宜蘭部分沒有太多爭議，主要是新竹部分有人質疑陳見賢擔任地方黨部主委所以才特別提到。不過，依照規定，若初選前擔任黨職沒必要請辭或請假，但若進入初選，就必須依照規定請辭獲請假，這尊重每個人自己的想法，「我的部分還沒進入初選，是用內參方式解決，所以不需要請辭或請假。」

媒體也追問文傳會主委職務不會異動？吳宗憲連忙說「沒有，一直沒有異動，但是媒體一直說要異動，我也覺得很奇怪，有一些耳語在傳，因為我到宜蘭也有人問我要不要請辭主委，我一直在協助相關黨務推動，目前沒有要辭。但不管怎樣，一切依照規定來做。」

